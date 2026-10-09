На Северном Кипре опознали тело погибшей при кораблекрушении россиянки
09.10.2026, 15:47
Власти Северного Кипра накануне опознали тела еще троих человек, погибших 29 августа на катамаране FiloJet. Среди них — гражданка России Юлия Осджан и ее супруг Айхан Озджан. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Северного Кипра.
Посольство России в Никосии подтверждает, что тела уже идентифицировали. «Посольство готово оказать помощь в репатриации тела погибшей россиянки. С какими вопросами обратятся — мы готовы содействовать»,— рассказали «РИА Новости» в дипмиссии.
Вместе с Юлией и Айханом Озджан на борту была их дочь Мила. Ее спасли.
Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet следовал из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода в открытое море судно перевернулось и затонуло на глубине 554 м. Власти называли причиной попадание воды в водонепроницаемые отсеки корпуса судна. Всего на борту находилось 267 пассажиров, из них погибли 27. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Не все тела погибших судмедэкспертам удалось опознать.