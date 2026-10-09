На Северном Кипре опознали тело погибшей при кораблекрушении россиянки

Власти Северного Кипра накануне опознали тела еще троих человек, погибших 29 августа на катамаране FiloJet. Среди них — гражданка России Юлия Осджан и ее супруг Айхан Озджан. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Северного Кипра.