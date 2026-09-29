Число жертв кораблекрушения у берегов Кипра выросло до 18 человек

Число людей, которые погибли при произошедшем в конце августа крушении пассажирского судна у берегов Кипра, выросло до 18. Об этом заявил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.

Специалисты провели экспертизу ДНК двух тех, которые были обнаружены вчера на глубине 570 метров и на расстоянии 1 км от того места, где катамаран затонул. Анализ показал принадлежность останков к двум пассажирам катамарана FiloJet,— 5-летнему Мехмету Асафу Бичеру и Нихату Панджару, передает ТАСС.

Господин Устель также заявил, что сегодня были обнаружены останки еще одного человека. Имя погибшего пока не называется.

30 августа двухпалубный скоростной катамаран FiloJet, имеющий стеклопластиковый корпус, выполнял рейс из кипрской Кирении в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода из порта паром начал уходить под воду, опрокинулся и затонул на 554-метровой глубине. На борту находились 267 человек, из которых 239 пассажиров удалось спасти. 10 человек до сих пор числятся без вести пропавшими.