Отжали в розыск

Суд в Москве заочно арестовал известного в Воронежской области предпринимателя Салиха Конакова. Бизнесмен, основавший более 20 лет назад крупный маслозавод «Эртильский», находится в розыске по уголовному делу о растрате имущества Мосуралбанка, который до потери лицензии выдал предприятию более чем 200 млн рублей кредитов. Ранее в столичном СИЗО по обвинению в причастности к этому делу оказался бывший воронежский банкир Сергей Бобровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В конце августа Московский городской суд оставил в силе решение Басманного райсуда, который заочно заключил на два месяца под стражу 66-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Салиха Конакова.

Согласно решению, с которым ознакомился “Ъ”, предпринимателю вменяется в вину растрата имущества Мосуралбанка, а также легализация преступных доходов (ст. 160 и 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Расследование дела ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. В ведомстве официально не раскрывают детали уголовного дела. Согласно картотеке МВД, Салих Конаков объявлен в международный розыск.

Салих Конаков известен в Воронежской области как основатель крупного маслозавода «Эртильский». Предприятие начало работу в одноименном районе области в 2004 году, в церемонии открытия принимали участие четыре депутата Государственной думы: Михаил Залиханов, Александр Коржаков, Петр Рубежанский и Виктор Опекунов.

На заводе было установлено на тот момент самое современное оборудование, через десять лет после открытия предприятие могло производить 4 тыс. тонн масла в месяц. К 2016 году оборот «Эртильского» превышал 8 млрд руб.

В 2017-м из-за непогашения долгов основному кредитору — АО «Россельхозбанк» — маслозавод был признан банкротом. Тогда же Салих Конаков был арестован по уголовному делу о незаконном возмещении 75 млн руб. НДС и получении почти 2 млрд руб. кредита обманом. Его заключили под стражу, так как он, по версии следствия, имел вид на жительство в одной из европейских стран, а его супруга жила в Белоруссии. Позже Конакова, признавшего вину, приговорили почти к пяти годам колонии.

Пока предприниматель находился под стражей, новым владельцем «Эртильского» стала группа компаний «Благо» семьи предпринимателей Фосманов. В 2021-м Салих Конаков вышел на свободу. Источники на аграрном рынке в разговорах с “Ъ” тогда рассказывали, что он завершил свои дела в Воронежской области.

Собеседник “Ъ” в правоохранительных органах объясняет, что еще до отъезда Конакова из региона было возбуждено уголовное дело о растрате имущества Мосуралбанка, который входил в реестр требований кредиторов «Эртильского» с долгом на сумму более 220 млн руб. В 2018 году банк был лишен лицензии.

Активное расследование было возобновлено в начале этого года, когда в Москве был арестован бывший воронежский финансист Сергей Бобровский, который в 2000-х возглавлял местный филиал «Моего банка» и мог быть связан с кредитами «Эртильского».

В отличие от Салиха Конакова, Бобровский был заключен в следственный изолятор.

Защита Конакова пыталась отменить заочный арест. Адвокат Омар Ибрагимов настаивал, что его доверитель не скрывался, в последние годы жил в одном месте и не слышал об уголовном деле. Его доводы были отклонены. От комментариев для “Ъ” господин Ибрагимов отказался, подчеркнув, что не знает, где находится Конаков.

Сергей Толмачев, Воронеж