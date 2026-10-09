В Туркмении прошли саммит СНГ и Каспийский саммит

На следующий день Никол Пашинян выступал на заседании глав стран СНГ в узком составе и тоже был доволен. Рассказывал про Алма-Атинскую декларацию, которая «сыграла ключевую роль в установлении мира между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой». «В 2024 году Армения и Азербайджан подписали ратифицированное положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой... Стороны признают и уважают суверенитет территориальной целостности, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга... Стороны подтверждают, что не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем...— зачитывал Никол Пашинян избранные места из Алма-Атинской декларации.— Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку действий, направленных на расчленение либо нарушение полностью или частично территориальной целостности или политического единства другой стороны».