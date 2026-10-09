В Туркмении прошли саммит СНГ и Каспийский саммит
09.10.2026, 15:32
Накануне вечером, когда президент России Владимир Путин встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на ночных улицах туркменской Авазы происходили волнующие события. На них вышел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Был он в шлеме и очках и видео себя писал как селфи (видимо, телефон с камерой был продуманно закреплен на руле). Зачем ему ночью очки? Может, не обойтись без них, не знаю. Я по ночам по Авазе на велосипеде не езжу, да еще с таким счастливым выражением лица.
На следующий день Никол Пашинян выступал на заседании глав стран СНГ в узком составе и тоже был доволен. Рассказывал про Алма-Атинскую декларацию, которая «сыграла ключевую роль в установлении мира между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой». «В 2024 году Армения и Азербайджан подписали ратифицированное положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой... Стороны признают и уважают суверенитет территориальной целостности, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга... Стороны подтверждают, что не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем...— зачитывал Никол Пашинян избранные места из Алма-Атинской декларации.— Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку действий, направленных на расчленение либо нарушение полностью или частично территориальной целостности или политического единства другой стороны».
А главное, он зачитывал это президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сидящему рядом.
— 9 ноября 2020 года, к сожалению, нам не удалось достичь мира...— продолжал Никол Пашинян.— Но сегодня можно констатировать, что за последние два года, впервые за последние 20 с лишним лет начиная с 1990-х, не было убитых и раненых с обеих сторон. Уже почти год Азербайджанская железная дорога открыта для армянских грузов. Началась двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном... Был делимитирован и демаркирован 12-километровый участок государственной границы между Арменией и Азербайджаном...
И теперь, такое впечатление, все хорошо у премьер-министра Армении. Он будет долго гнать велосипед...