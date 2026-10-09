В Геленджике завершился четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк»
09.10.2026, 15:33
Выступая на церемонии закрытия, программный директор «Маяка» Стас Тыркин сказал, что при отборе фильмов организаторам хотелось «создать ощущение русских горок, драматургии, неожиданности». Это удалось: обе конкурсные программы получились разнообразными — жанрово, формально и содержательно, хотя многие фильмы тематически перекликались.
Почти все призы фестиваля в этом году достались дебютным картинам, что подтвердило репутацию «Маяка» как стартовой площадки для начинающих авторов. Получившая Гран-при «Малика», конечно, уже побывала на фестивалях в Пусане и Алматы. Но хочется верить, что благодаря «Маяку» и анонсированной премьере на «Первом канале» этот тонкий и умный фильм о женских судьбах в патриархальном мире откроют и российские зрители.
Полнометражный режиссерский и сценарный дебют Клавдии Коршуновой «Ваня», как и «Малика»,— простая история об обычных людях, только здесь они ближе к нам в самом прямом смысле: действие разворачивается в Костромской области, а не в Казахстане. В обоих фильмах главные герои дети, даже одного возраста — 12 лет. Но если девочка-ингушка Малика (Изабэлла Хампиева) старается всячески избежать отправки к отцу, то Ваня (Иван Агранович), выросший с матерью (Анна Шевчук) и отца никогда не знавший, сам решает его найти.