Медведев: России придется пополнить обменный фонд американцами и европейцами

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Москве придется пополнить «обменный фонд» за счет иностранных граждан, чтобы иметь возможность проводить обмены заключенными с западными странами. Об этом он заявил после задержания в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.