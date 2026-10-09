Медведев: России придется пополнить обменный фонд американцами и европейцами
09.10.2026, 15:02
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Москве придется пополнить «обменный фонд» за счет иностранных граждан, чтобы иметь возможность проводить обмены заключенными с западными странами. Об этом он заявил после задержания в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.
«Вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», — написал господин Медведев в Telegram.
Он высказал мнение, что в Европе «на всех россиян объявлена охота», независимо от целей поездки.
О задержании Михаила Звинчука утром сообщили черногорские СМИ. Местные власти подозревают его в «гибридной деятельности», направленной против страны. Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному.