В Белгородской области отремонтировали 357 станций сотовой связи с начала года

С января 2026 года в Белгородской области отремонтировали 357 базовых станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ. Некоторые из них — в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах — были повреждены и восстановлены более 20 раз. Всего восстановление объектов потребовалось проводить почти 600 раз. Об этом 9 октября рассказал губернатор Александр Шуваев.