В Белгородской области отремонтировали 357 станций сотовой связи с начала года
09.10.2026, 14:43
С января 2026 года в Белгородской области отремонтировали 357 базовых станций сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ. Некоторые из них — в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах — были повреждены и восстановлены более 20 раз. Всего восстановление объектов потребовалось проводить почти 600 раз. Об этом 9 октября рассказал губернатор Александр Шуваев.
«Несмотря на непростую оперативную обстановку, вместе с главами округов прорабатываем самые разные варианты, чтобы связь в приграничье была стабильной. Но мы не только восстанавливаем, но и строим»,— подчеркнул господин Шуваев.
По информации главы региона, в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2026 году новые вышки связи появились в 20 населенных пунктах Белгородской области. Речь идет о селах и хуторах с населением до 1 тыс. человек.
«Федеральный центр расширил перечень населенных пунктов региона, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов. Работы проведем там, где позволяет оперативная обстановка»,— добавил губернатор.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что мировое соглашение было достигнуто в судебном споре владельца участка в Пристенском районе Курской области и ПАО «МТС». Истец изначально просил суд обязать демонтировать принадлежащую ответчику 39-метровую вышку сотовой связи на его земле, поскольку оператор отказывался заключать новый договор аренды с повышенной платой.