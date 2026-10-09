МТС пошел на мировую в споре с курянином о сносе вышки сотовой связи
09.10.2026, 12:47
Мировое соглашение достигнуто в судебном споре владельца участка в Пристенском районе Курской области и ПАО «МТС». Истец просил суд обязать демонтировать принадлежащую ответчику 39-метровую вышку сотовой связи на его земле, поскольку оператор отказался заключать новый договор аренды с повышенной платой. Об этом разбирательстве рассказали в пресс-службе судебной системы региона.
Истец подал иск к ПАО «МТС» и ООО «Башенная инфраструктурная компания», которое осуществляет эксплуатацию базовой станции на антенной опоре. Он заявил, что с августа 2025 является собственником земельного участка, а договор аренды оператор заключал с прежним владельцем еще в 2015 году. После перехода права собственности на земельный участок, по словам заявителя, договорные отношения на использование земли для размещения вышки сотовой связи с ним не заключались, а его предложения о заключении соглашения на новых условиях с повышением платы за пользование землей были отклонены.
В связи с этим истец просил обязать ответчиков демонтировать вышку в течение 30, а затем в течение 40 дней привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования. На это оператор возразил, что стоимость демонтажа башни сотовой связи составляет несколько миллионов рублей, а ежемесячный платеж по договору аренды на условиях, предложенных истцом, значительно превышает ранее установленный.
По условиям мировой, между сторонами заключается допсоглашение, по которому ежемесячная арендная плата составит 35 тыс. руб. Помимо этого, истцу доплатят за период с 1 ноября 2025-го по 31 августа 2026-го, компенсировав недополученные им средства.