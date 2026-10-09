МТС пошел на мировую в споре с курянином о сносе вышки сотовой связи

Истец подал иск к ПАО «МТС» и ООО «Башенная инфраструктурная компания», которое осуществляет эксплуатацию базовой станции на антенной опоре. Он заявил, что с августа 2025 является собственником земельного участка, а договор аренды оператор заключал с прежним владельцем еще в 2015 году. После перехода права собственности на земельный участок, по словам заявителя, договорные отношения на использование земли для размещения вышки сотовой связи с ним не заключались, а его предложения о заключении соглашения на новых условиях с повышением платы за пользование землей были отклонены.