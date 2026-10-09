В «Сбере» уточнили, какие секторы экономики нуждаются в суверенной ИИ-модели
09.10.2026, 15:23
Директор центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков среди требующих внедрения суверенной ИИ-модели секторов экономики назвал госсектор, машиностроение и все направления, где есть «чувствительные данные». Об этом он рассказал на сессии «Ъ» «Суверенный ИИ: сколько независимости нужно заказчику» на форуме «Цифровые решения».
«Вот вопрос критической инфраструктуры, там, где он стоит ребром,... наверное, это (суверенная ИИ-модель.—"Ъ") имеет смысл»,— пояснил Андрей Кутуков. Отдельно он рассмотрел вопрос утечки секретных данных. По словам господина Кутукова, если ИИ модель «крутится где-то локально в периметре государства», это значительно снижает риски.
Суверенная модель ИИ должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре в России. Национальная — должна быть существенно разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом.
В проекте постановления правительства, посвященном суверенным и национальным моделям ИИ, их предлагалось использовать при подготовке стратегического планирования, госпрограмм, нацпроектов, а также в налоговой, таможенной, бюджетной сферах, образовании, здравоохранении и госуслугах. В Минцифры поясняли «Ъ», что перечень сводный и по некоторым пунктам сохраняются разные позиции.