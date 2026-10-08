Кандидат-реаниматолог
Рамон Вега первым бросил вызов Джанни Инфантино на президентских выборах
08.10.2026, 16:14
Кампанию, связанную с выборами президента Международной федерации футбола (FIFA), можно считать формально стартовавшей благодаря появлению первого оппонента действующего главы структуры Джанни Инфантино. Господин Инфантино рассчитывает в марте будущего года сохранить пост, несмотря на огромный репутационный ущерб, понесенный из-за скандала с попыткой продажи медиаправ на соревнования FIFA частным инвесторам. Конкурировать с ним решил бывший швейцарский футболист Рамон Вега, построивший программу на критике существующей системы управления футболом. Господин Вега считает, что из-за нее вид в данный момент находится «в реанимационном отделении».
О том, что он будет баллотироваться на пост президента Международной федерации футбола, Рамон Вега объявил 7 октября, представив предвыборную программу в виде 11-страничного «манифеста». Новость привлекла повышенное внимание различных медиаресурсов прежде всего из-за того, что ее можно считать формальным началом кампании, связанной с очередными выборами президента крупнейшей спортивной федерации. Они состоятся в марте 2027 года в Рабате и вызывают особый интерес из-за расколовшего футбольное сообщество грандиозного конфликта.
Он возник в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Попытка вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF).
UEFA после появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, даже угрожал бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб. Но и после того, как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны противников нисколько не смягчилось. UEFA, например, анонсировал судебное преследование FIFA и ее руководителя. При этом господин Инфантино, возглавляющий федерацию с 2016 года, не отказался от намерения избраться в Рабате на четвертый президентский срок, несмотря на то что его котировки из-за ЧП с FFE резко упали. Во время чемпионата мира FIFA отчитывалась о его почти абсолютной поддержке национальными ассоциациями, но после скандала многие из них — в основном европейские — официально отозвали ее.
Именно Рамону Веге выпало стать первым человеком, решившимся конкурировать с Джанни Инфантино.
Наиболее очевидные среди его потенциальных соперников — такие как президент CONCACAF Виктор Монтальяно, на которого как на наиболее серьезную альтернативу господину Инфантино ранее указывало огромное количество различных изданий,— до сих пор не выставили свои кандидатуры. А главный критик Джанни Инфантино и фактически второй по весу футбольный функционер — президент UEFA Александр Чеферин, призывавший главу FIFA добровольно уйти в отставку на фоне «полной утраты доверия»,— вообще решил не принимать участия в выборах.
Соотечественник господина Инфантино Рамон Вега, которому 55 лет,— фигура футбольному миру не то чтобы незнакомая. В 1990-х и нулевых он был востребованным центральным защитником, выступал за «Кальяри», «Тоттенхем», «Селтик». Однако не то что к «тяжеловесам», а даже к «средневесам» футбольной политики его отнести сложно. Опыт, имеющий к ней отношение, у господина Веги, занимавшегося после окончания карьеры бизнесом в сфере недвижимости и торговли ювелирными изделиями, весьма скромный и весьма специфический. Сводится он к двум неудачным попыткам поучаствовать в выборах президента FIFA.
Впервые о такого рода амбициях Рамон Вега сообщил в 2015 году, когда коррупционный кризис смел всю управленческую верхушку федерации, включая президента Зеппа Блаттера.
До инициированного американскими правоохранительными органами расследования, господин Блаттер пользовался колоссальным авторитетом. Господин Вега хотел побороться за освободившуюся должность, но словами все и ограничилось.
Затем он попытался выдвинуть свою кандидатуру уже на выборах 2019 года. До регистрации Рамона Веги как кандидата не дошло, так как он не смог выполнить одно из обязательных для этого условий. Оно заключалось в заверенной поддержке как минимум пятью национальными ассоциациями.
Любопытно, что раньше всех отреагировал на появление «манифеста» Рамона Веги тот, чьи проблемы, по сути, впервые вызвали у него желание попробовать себя в политических играх. Зепп Блаттер, узнав о нем, пожелал в X господину Веге удачи, назвав его «интересным кандидатом с разнообразным бэкграундом».
Свою нынешнюю программу господин Вега построил прежде всего на жесткой критике существующей системы управления футболом.
По мнению Рамона Веги, руководство FIFA «уничтожило доверие» к организации, и она нуждается в «фундаментальных реформах», чтобы «объединить футбольную семью». Самым ярким тезисом манифеста, его, можно сказать, слоганом можно считать следующую фразу: «Футбол находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения». Правда, материальных признаков такого состояния FIFA, которой прошедшим летом североамериканский чемпионат мира принес почти $15 млрд, господин Вега не привел.
На самом деле подобные тезисы, объясняя, почему Джанни Инфантино должен уйти, не раз произносил и Александр Чеферин. Рамон Вега словно скопировал их из традиционных для последних двух месяцев выступлений президента европейской футбольной конфедерации и его соратников. Однако Press Association настаивает, что «кандидатом от UEFA» господин Вега с его неброской биографией и нулевым административным ресурсом все-таки не является. Согласованный внутри структуры кандидат будет «более надежным». Чтобы такого обнаружить, у UEFA и других конфедераций есть еще время. Дедлайн для выдвижения кандидатур на марокканские выборы назначен на 18 ноября.