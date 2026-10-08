Кандидат-реаниматолог

UEFA после появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, даже угрожал бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб. Но и после того, как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны противников нисколько не смягчилось. UEFA, например, анонсировал судебное преследование FIFA и ее руководителя. При этом господин Инфантино, возглавляющий федерацию с 2016 года, не отказался от намерения избраться в Рабате на четвертый президентский срок, несмотря на то что его котировки из-за ЧП с FFE резко упали. Во время чемпионата мира FIFA отчитывалась о его почти абсолютной поддержке национальными ассоциациями, но после скандала многие из них — в основном европейские — официально отозвали ее.