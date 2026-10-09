Путин поблагодарил лидеров СНГ за поздравления с днем рождения

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ поблагодарил коллег за поступившие 7 октября поздравления с днем рождения. Эти послания он назвал «дружескими, теплыми». Взаимные поздравления с личными праздниками он охарактеризовал как «добрую традицию».