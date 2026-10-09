Путин поблагодарил лидеров СНГ за поздравления с днем рождения
09.10.2026, 14:13
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ поблагодарил коллег за поступившие 7 октября поздравления с днем рождения. Эти послания он назвал «дружескими, теплыми». Взаимные поздравления с личными праздниками он охарактеризовал как «добрую традицию».
В Кремле сообщали, что Владимир Путин получил множество поздравлений по случаю своего 74-летия. В частности, по телефону его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В то же время от президента США Дональда Трампа поздравлений не было.