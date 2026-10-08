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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Мир

Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Песков: Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения

08.10.2026, 11:20
Американская администрация не направляла в Кремль поздравительную телеграмму от имени президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Eric Gay / AP

«Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», — сказал он на брифинге. По телефону президенты пока также не общались. Господин Песков уточнил, что такие переговоры готовятся, но пока точного времени их проведения нет.
Вчера в Кремле заявили, что Владимир Путин получил множество поздравлений по случаю своего 74-летия. В том числе по телефону его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Дональд Трамп
США. Отношения с Россией
Владимир Путин
США