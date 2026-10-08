Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Песков: Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения
08.10.2026, 11:20
Американская администрация не направляла в Кремль поздравительную телеграмму от имени президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», — сказал он на брифинге. По телефону президенты пока также не общались. Господин Песков уточнил, что такие переговоры готовятся, но пока точного времени их проведения нет.