Личного врача Марадоны попросили приговорить к 12 годам лишения свободы

В Сан-Исидоро, пригороде Буэнос-Айреса, состоялись финальные прения сторон в судебном процессе по делу о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. Обвинение потребовало назначить семи фигурантам дела длительные сроки лишения свободы. Для главного фигуранта истории — личного врача Марадоны нейрохирурга Леопольдо Луке — власти запросили 12 лет. К длительным срокам прокуратура также просит приговорить координатора компании Swiss Medical Нэнси Форлини (десять лет) и психиатра Агустину Косачов (восемь лет). Кроме того, обвинение запросило пять лет тюрьмы для психолога Карлоса Диаса и по четыре года для медбратьев Рикардо Альмирона и Мариано Перрони с запретом на профессиональную деятельность.