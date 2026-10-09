Личного врача Марадоны попросили приговорить к 12 годам лишения свободы
09.10.2026, 13:52
Прокуратура Аргентины запросила длительные, до 12 лет, сроки лишения свободы для лиц, причастных к смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. По версии обвинения, именно неупорядоченные действия медицинской бригады, нанятой для наблюдения за Марадоной, привели к тому, что он скончался в ноябре 2020 года.
В Сан-Исидоро, пригороде Буэнос-Айреса, состоялись финальные прения сторон в судебном процессе по делу о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. Обвинение потребовало назначить семи фигурантам дела длительные сроки лишения свободы. Для главного фигуранта истории — личного врача Марадоны нейрохирурга Леопольдо Луке — власти запросили 12 лет. К длительным срокам прокуратура также просит приговорить координатора компании Swiss Medical Нэнси Форлини (десять лет) и психиатра Агустину Косачов (восемь лет). Кроме того, обвинение запросило пять лет тюрьмы для психолога Карлоса Диаса и по четыре года для медбратьев Рикардо Альмирона и Мариано Перрони с запретом на профессиональную деятельность.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее как раз Леопольдо Луке. До этого господин Луке уже много лет не оперировал — с 2016 года его основной работой был медицинский присмотр за Марадоной. Операция, как сообщалось, прошла успешно.