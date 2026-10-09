НАТО на этой неделе проведет в Италии учения по ядерному сдерживанию
09.10.2026, 13:58
В Италии на этой неделе пройдут плановые учения НАТО по применению ядерного оружия Steadfast Noon. Маневры стартуют 13 октября, их проведут без боеприпасов, сообщила пресс-служба альянса.
В учениях поучаствуют 17 стран. В НАТО заверили, что маневры были давно запланированы, и они «не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо страны».
«Эти учения помогают нам обеспечить безопасный, надежный, эффективный и заслуживающий доверия потенциал для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии. Они также посылают четкий сигнал единства и решимости»,— сказал генсек НАТО Марк Рютте.
Ежегодные маневры продлятся до 23 октября. В учениях задействуют самолеты двойного назначения и наземные войска для отработки задач по погрузке, заправке и обслуживанию техники, а также проведения имитационных вылетов без применения реального ядерного оружия. Politico писало, что НАТО призвало Россию не беспокоиться насчет ядерных учений.