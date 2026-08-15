Адамс и Евы

Джон Бодкин Адамс был врачом общей практики, мошенником и предположительно кровавым злодеем. Он был оправдан судом по обвинению в одном убийстве, обвинялся в двух, подозревался в четырнадцати, возможно, совершил даже больше. Или не совершил ни одного. Точный ответ на этот вопрос ищут уже 70 лет.

Позвонил аноним 17 августа 1956 года в отдел убийств Службы столичной полиции в Лондоне из Истборна, графство Восточный Сассекс, было передано дело о подозрительной смерти богатой вдовы Гертруды «Бобби» Джойс Халлетт. Ее муж умер пятью месяцами раньше, оставив ей £94 144, что примерно соответствует современным £3 млн ($4 млн). Расследование возглавил детектив-суперинтендант Герберт Уилер Уолтер Хеннэм, его помощником был детектив-сержант Чарльз Хьюитт. Из расследования выросло то, что англоязычные газеты называли «британским процессом века», ежедневно сообщая читателям, что происходит в зале суда. Заседания длились 17 судебных дней, рекордно долго по меркам того времени для дела об убийстве. Десятилетия спустя в Великобритании выходят книги, посвященные этому суду и предшествовавшим ему событиям. Расследование началось после анонимного телефонного звонка в полицию Истборна 23 июля 1956 года, в день смерти Бобби Халлетт. Имя звонившего впоследствии было установлено. Это был приятель покойной артистки мюзик-холла Лесли Хенсон. Он сообщил, что считает подозрительной кончину Халлетт, а также уход ее мужа, скончавшегося пятью месяцами раньше. Хенсон назвал имя того, кого считал виновником. Это был лечащий врач супругов Джон Бодкин Адамс.

От чего умерла Бобби Халлетт Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор Джон Бодкин Адамс после вынесения оправдательного приговора

Фото: Express / Hulton Archive / Getty Images Доктор Джон Бодкин Адамс после вынесения оправдательного приговора

Фото: Express / Hulton Archive / Getty Images 50-летняя Гертруда «Бобби» Халлетт впала в депрессию после смерти мужа. Она осталась вдовой уже второй раз в жизни. Джон Адамс лечил ее, выписывая вдове большие дозы барбитуратов. 19 июля 1956 года Халлетт, по официальной версии, самостоятельно приняла чрезмерную дозу снотворного. Узнав, как лечат отравление барбитуратами, Адамс ввел ей лишь небольшую дозу антидота и не поставил рекомендованную капельницу. 20 июля она впала в кому, а 23 июля скончалась. Адамс поначалу не сообщил коллегам о ее депрессии и факте приема барбитуратов, поддержал диагноз «кровоизлияние в мозг» и возражал против исследования содержимого желудка покойной. Еще до ее смерти Адамс договорился с коронером о вскрытии. Результаты анализа, полученные уже после смерти, показали, что содержание барбитуратов в организме примерно вдвое превышало смертельную дозу. За несколько дней до передозировки снотворным Халлетт выписала Адамсу чек на £1 тыс. (около £32,4 тыс. на современные деньги или около $43,9 тыс.) и завещала ему Rolls-Royce Silver Dawn 1954 года выпуска стоимостью не менее £2900 (около £94 тыс. на сегодня ($127 тыс.)). Это довольно скромные суммы по сравнению с общим объемом наследства, оставленного Бобби Халлетт,— £142 351 (около £4,6 млн сейчас или около $6,2 млн). Почти все средства получили дочь покойной, а также родные и двоюродная сестры ее мужа. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Со звонка в полицию Лесли Хенсона (на фото) началось расследование дела Джона Бодкина Адамса

Фото: Kurt Hutton / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images Со звонка в полицию Лесли Хенсона (на фото) началось расследование дела Джона Бодкина Адамса

Фото: Kurt Hutton / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images Параллельно с полицейским расследованием обстоятельства смерти Халлетт изучал коронер. Его расследование длилось с 23 июля по 21 августа. Вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка барбитуратами. Коронер предложил присяжным коронерского суда на выбор четыре возможных вердикта: случайная передозировка, самоубийство в результате психического расстройства миссис Халлетт, самоубийство без психического расстройства или открытый вердикт, то есть признание подозрительного характера смерти без указания на какую-либо причину. Коронер сообщил присяжным, что нет доказательств того, что кто-либо посторонний мог быть причастен к передозировке. При этом он подверг резкой критике лечение, которое проводил доктор Адамс. Но в рамках коронерского расследования не ставился вопрос об ответственности врача за смерть Халлетт. Смерть Гертруды Халлетт была признана самоубийством в результате передозировки барбитуратов — без указания на психическое расстройство. Полицейское расследование продолжалось.

Врач из 18-комнатного особняка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гертруда «Бобби» Халлетт, одна из пациенток, в смерти которых подозревали доктора Адамса Фото: Daily Mirror Кент Лодж, дом доктора Адамса Фото: Malick78 / wikimedia Следующая фотография 1 / 2 Гертруда «Бобби» Халлетт, одна из пациенток, в смерти которых подозревали доктора Адамса Фото: Daily Mirror Кент Лодж, дом доктора Адамса Фото: Malick78 / wikimedia Доктор Адамс приехал в Истборн, респектабельный курорт на побережье Ла-Манша, и начал там практиковать в 1922 году. Уроженцу Ирландии, выпускнику Университета Квинс в Белфасте было тогда 23 года. В 1927 году имя доктора Адамса упоминалось в сообщении местной газеты Eastbourne Gazette о смерти рантье Фредерика Эйкина, который был найден застреленным в угольном погребе собственного дома. Эйкин страдал от депрессии и лечился у Адамса. Десять лет спустя, в 1937 году, британские газеты писали о самоубийстве жителя Истборна — безработного профессора-востоковеда Кеннета Джеймса Сондаза. По словам Адамса, который был его лечащим врачом, Сондаз в течение двух лет страдал депрессией. В 1929 году доктор Адамс одолжил у своего пациента £2 тыс. (примерно £165 тыс. или $223 тыс. на сегодняшний день) и купил 18-комнатный особняк Кент Лодж. В 1935-м доктор унаследовал £7 385 от своей пациентки Матильды Уиттон. Это было около двух третей ее состояния. Родственники покойной попытались оспорить завещание, но безуспешно. Отсудить удалось только дополнение, по которому £100 должна была получить мать доктора Адамса. Всего за время медицинской практики доктор Адамс был упомянут в 132 завещаниях его пациентов. Но в том, что лечащему врачу пациенты оставляли деньги, не было ничего необычного. И в большинстве случаев Адамсу доставались скромные суммы. В середине 1930-х врач стал периодически получать по почте анонимные открытки, в которых его обвиняли в убийстве пациентов. Открытки приходили несколько раз в год до начала Второй мировой войны, а после ее окончания в 1945-м Адамс стал получать их снова. В 1939 году Джон Бодкин Адамс лечил престарелую Агнес Пайк, в том числе делая ей инъекции морфина и давая снотворное. Состояние здоровья Пайк резко ухудшалось. Адамс не разрешал родственникам навещать больную. Ее адвокаты обратились к другому врачу, Филипу Мэтью, с просьбой, чтобы тот взял лечение на себя. Мэтью осмотрел Агнес Пайк в присутствии Адамса, не обнаружил у нее никаких заболеваний, но увидел, что пациентка находится в состоянии сильного наркотического опьянения. Он отменил лечение, назначенное Адамсом, и в течение двух месяцев состояние здоровья Пайк резко улучшилось. Эта история известна из книг, опубликованных в 2000-х, а в 1956 году газетам, а, возможно, даже полиции она известна не была.

Очень много подозрений Патологоанатом Кэмпс, привлеченный к расследованию, изучил 310 свидетельств о смерти пациентов, которых лечил Джон Бодкин Адамс. Чуть более половины — 163 случая — показались ему достойными дальнейшего изучения. Во всех этих 163 случаях пациенты умерли, находясь в коме, что могло быть связано с инъекцией наркотика или барбитурата. Кроме того, примерно в 42% случаев причиной смерти были названы церебральный венозный тромбоз или кровоизлияние в мозг. Это был очень высокий показатель: средний показатель в конце 1950-х среди пожилых лежачих пациентов — 15%. Полиция изучала завещания 132 пациентов, от которых Адамс получил наследство или подарки, опрашивала родственников умерших и медсестер, работавших с Адамсом. Предполагаемая схема, по которой врач мог убивать больных, выглядела так: Адамс налаживает доверительные отношения с состоятельным пожилым клиентом;

больной завещает лечащему врачу деньги или какое-то имущество;

Адамс назначает пациенту препараты, которые делают его зависимым и беспомощным;

когда пациент впадает в кому, Адамс делает ему смертельную инъекцию;

затем доктор указывает в свидетельстве о смерти естественную причину кончины и подписывает документы, позволяющие провести кремацию, чтобы впоследствии ничего нельзя было проверить;

и, наконец, он получает завещанное. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор Джон Бодкин Адамс

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Доктор Джон Бодкин Адамс

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Однако всю эту последовательность действий нужно было доказать. Осенью 1956 года в доверительной беседе в пабе Beachy Head в Истборне суперинтендант Герберт Хеннэм сказал репортеру Daily Express Перси Хоскинсу: «Я убежден, что Адамс — массовый убийца. Он наверняка убил 14 человек. Если бы мы углубились дальше в прошлое, думаю, я мог бы сказать, что он убил гораздо больше». Следствие изучало только обстоятельства смертей, случившихся с 1946 по 1956 год. Согласно другим источникам, по окончании полицейского расследования Хеннэм подготовил для прокуратуры список примерно из 12 подозрительных случаев. Памела Каллен в книге «A Stranger in Blood: The Story of Dr Bodkin Adams», вышедшей в 2004 году, утверждает, что Хеннэм считал наиболее подходящими для судебного преследования пять случаев. Это смерти Эдит Моррелл, Гертруды «Бобби» Халлетт, Альфреда Джона «Джека» Халлетта, Клары Нил-Миллер и Джулии Брэднум. Другие авторы, подробно изучавшие историю Джона Боткина Адамса, сокращают этот список до четырех персон, вычеркивая Джека Халлетта.

Самые подозрительные случаи 81-летняя состоятельная вдова Эдит Элис Моррелл скончалась 13 ноября 1950 года после более чем двух лет лечения у Адамса. В 1948-м она перенесла инсульт, осталась частично парализованной и страдала артритом. Врач делал ей инъекции морфина и диаморфина — легального в то время, но строго контролируемого опиата, известного также как героин, постепенно увеличивая дозы. В последние дни жизни Моррелл пребывала в коме, однако продолжала получать сильные опиаты. Адамс указал причиной смерти последствия инсульта и организовал кремацию. Вскрытие и токсикологический анализ не проводились в 1950 году и не могли быть проведены в 1956-м. Прах Моррелл лечащий врач развеял над Ла-Маншем, хотя исполнять завещание должен был не он, а ее сын Клод. За несколько месяцев до смерти Эдит Моррелл исключила врача из завещания, но ее сын позднее передал Адамсу старый Rolls-Royce и дубовый ларец с фамильным столовым серебром стоимостью £276 (£12,3 тыс. или $16,6 тыс. на современные деньги), посчитав, что такова была воля покойной. 85-летняя Джулия Брэднум умерла 11 мая 1952 года. Накануне она занималась домашними делами и гуляла, а утром 11 мая почувствовала себя плохо. Вызванный к пациентке Адамс сделал ей инъекцию и, по показаниям свидетеля, сказал: «Через три минуты все закончится». Вскоре она умерла. В свидетельстве о смерти Адамс записал «кровоизлияние в мозг». Адамс ранее участвовал в обсуждении ее завещания и получил из наследства £661 — современные £24,7 тыс. ($33,4 тыс.). При эксгумации в декабре 1956 года тело Брэднум оказалось настолько разложившимся, что установить причину смерти не представлялось возможным. 87-летняя Клара Нил-Миллер умерла 22 февраля 1954 года в пансионе в Истборне. В последние недели ее жизни Адамс часто посещал Клару наедине. Свидетели утверждают, что она выглядела одурманенной лекарствами. Особенно подозрительным считается следующий эпизод. Зимой вошедшая в комнату Нил-Миллер медсестра застала пациентку раздетой, с открытыми настежь окнами, а Адамс сидел рядом и читал Библию. В свидетельстве о смерти он указал сердечное заболевание. После эксгумации в декабре 1956 года Фрэнсис Кэмпс обнаружил бронхопневмонию и признаки коронарного тромбоза, однако следы морфина и барбитуратов были слишком малы для определенного вывода. Доказать отравление не удалось. Нил-Миллер оставила Адамсу в завещании £1275 — около £45,3 тыс. или $61,3 тыс. на современные деньги. Кроме того, он предъявил ее наследникам счет за свои услуги примерно на £700 — около £24,9 тыс. или $33,7 тыс. сегодня. 71-летний Альфред Джон «Джек» Халлетт умер 14 марта 1956 года. Несколькими месяцами ранее Адамс диагностировал у него опухоль брюшной полости. После операции возникли тяжелые осложнения, пациент длительное время получал большие дозы морфина. Позднее кардиолог обнаружил у Халлетта давнее заболевание сердца и предупредил, что он может внезапно умереть. 13 марта Халлетт жаловался на сильные боли в груди, а на следующее утро скончался. Адамс указал причиной смерти кровоизлияние в мозг. Вскоре после смерти пациента он отправился в аптеку и попросил там выдать ему на имя Халлетта раствор, содержащий пять гранов (0,32 г) морфина, и датировать рецепт предыдущим днем. Полиция впоследствии предполагала, что таким способом он пытался оформить морфин, использованный из собственных запасов. Халлетт оставил Адамсу £500 — примерно £16,2 тыс. или $21,9 тыс. сегодня. При этом в документах о кремации врач не сообщил о своей материальной заинтересованности. Кардиолог, лечивший Халлетта, считал его сердечное заболевание достаточно тяжелым для естественной внезапной смерти, так что прямых доказательств кончины в результате передозировки морфина не было. Следующей была смерть Бобби Халлетт.

Первые обвинения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паб Beachy Head

Фото: Vintage Inns Паб Beachy Head

Фото: Vintage Inns 24 ноября суперинтендант Хеннэм, сержант Чарльз Хьюитт и начальник уголовного розыска Истборна Бринли Пью пришли домой к Джону Бодкину Адамсу с ордером на обыск. Их интересовали сильнодействующие медицинские наркотики и документация по их учету. Адамс заявил, что почти не пользуется такими препаратами и не хранит их, а на вопрос о журнале учета наркотических средств ответил, что никакого журнала не ведет. Во время обыска врач попытался незаметно положить в карман два флакона с морфином. На них были написаны имена его пациентов — «Энни Шарп» (умершей девятью днями ранее) и «мистер Соден» (умер в сентябре). Впоследствии по аптечным документам выяснилось, что Содену морфин не выписывался. Первоначально Адамсу собирались предъявить обвинения в следующих правонарушениях: подделка и использование подложных медицинских рецептов (восемь пунктов), кража или получение имущества путем предоставления ложных сведений (один пункт) и предоставление ложных сведений в документах о кремации (четыре пункта). Но в результате обыска добавились еще три пункта обвинений — в нарушении правил хранения и учета наркотиков (два пункта) и в воспрепятствовании обыску (один пункт). Газеты писали, что при аресте Адамс спросил Хеннэма: «Будут ли обвинения в убийстве?» А когда его выводили из дома, он якобы сказал секретарше: «Увидимся на небесах». В полицейском участке Адамс сказал суперинтенденту: «Облегчить страдания умирающего человека не так уж и ужасно. Она хотела умереть. Врача обвинять невозможно». В день первого ареста Адамса освободили под залог в £100. На следующий день доктор принял нескольких пациентов в своей клинике, а еще нескольким нанес визиты. 26 ноября в магистратском суде ему были официально предъявлены указанные ранее обвинения. Адамс был освобожден под залог в £2 тыс. (£1 тыс. собственных средств и еще £1 тыс.— поручительство стоматолога Нормана Грея). 8 декабря Адамс переоформил номерной знак Rolls-Royce, завещанного ему Бобби Халлетт, а 13 декабря продал автомобиль.

Новое обвинение Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководивший расследованием детектив-суперинтендент Герберт Уилер Уолтер Хеннэм

Фото: Jones / Mirrorpix / Getty Images Руководивший расследованием детектив-суперинтендент Герберт Уилер Уолтер Хеннэм

Фото: Jones / Mirrorpix / Getty Images 19 декабря суперинтендfнт Хеннэм арестовал Адамса. Доктору было предъявлено новое, гораздо более серьезное обвинение — в убийстве Эдит Моррелл. Вероятно, именно его полиция и прокуратура сочли наиболее перспективным с точки зрения судебного преследования. В январе 1957 года прошло предварительное судебное разбирательство. Незадолго до старта процесса в Истборне начал распространяться сатирический стишок «Адамс и Евы». Известно, что 13 февраля управляющий отелем Cavendish прочитал его примерно перед 150 гостями. 22 февраля о стихотворении сообщили полиции как о потенциально клеветническом материале, способном повлиять на будущих присяжных. Полиция пыталась выйти на автора, отслеживая цепочку людей, которые переписывали и передавали друг другу текст, но безуспешно. Текст стихотворения был похож на рекламную песенку о курорте Истборн, где богатые пациентки избавлялись от «земных страданий», если правильно выбирали врача и упоминали его в завещании. 18 марта начался судебный процесс. В зале суда было 36 мест для публики, не имеющей прямого отношения к процессу. Места в очереди занимали с полуночи. За полтора часа до начала первого дня слушаний в очереди стояли уже 40 человек, примерно четверть из них — женщины. На судебных заседаниях присутствовали около 200 репортеров — не только из Великобритании, но также из США, Германии, Швеции и Франции. 80-летний лондонец Фрэнк Гиббон рассказал журналистам, что ранее посещал суд над художником Робертом Вудом, обвинявшимся в убийстве проститутки Эмили Диммок в 1907 году, и суд над гомеопатом и дантистом Хоули Харви Криппеном, обвинявшимся в убийстве жены в 1910 году.

Слушания Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первоначально Адамсу предъявили ряд обвинений, в том числе в подделке медицинских рецептов и предоставлении ложных сведений в документах о кремации (на фото — он выходит из суда после предъявления первых обвинений)

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Первоначально Адамсу предъявили ряд обвинений, в том числе в подделке медицинских рецептов и предоставлении ложных сведений в документах о кремации (на фото — он выходит из суда после предъявления первых обвинений)

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images В начале процесса на традиционный вопрос, признает ли Джон Адамс себя виновным в убийстве миссис Моррелл, он громко и четко ответил: «Я не виновен, ваша честь». Обвинение поддерживал генеральный прокурор Англии и Уэльса сэр Реджинальд Мэннингем-Буллер. В своей вступительной речи он утверждал, что Джон Бодкин Адамс намеренно ускорил смерть пациентки чрезмерными дозами наркотиков. По словам Мэннингем-Буллера, Моррелл не испытывала боли, которая оправдывала бы такие дозы, Адамс использовал опиаты, чтобы пациентка оставалась в состоянии комы, а последние инъекции приблизили смерть миссис Моррелл или вызвали ее. Проблема была в том, что труп миссис Моррелл был кремирован. Сторона обвинения не располагала никакими доказательствами того, что смерть произошла именно так, как заявлял обвинитель. Не было ни результатов вскрытия, ни результатов токсикологического анализа, ни образцов тканей. Ничего конкретного. Стороне обвинения пришлось опираться на показания медсестер, ухаживавших за Эдит Моррелл. Их оглашение заняло четыре дня процесса. Особенно важен был многочасовой, растянувшийся на два дня перекрестный допрос медсестры Кэролайн Рэндалл. Именно в ее смену скончалась миссис Моррелл. Медсестры рассказывали, что Адамс делал инъекции самостоятельно, иногда не сообщая им, что именно вводит пациентке, назначал необычно большие дозы, а состояние Моррелл после инъекций ухудшалось. Фредерик Джеффри Лоуренс, главный адвокат защиты Адамса, впервые работал на суде по делу об убийстве. Лоуренс специализировался на гражданских делах — недвижимость, разводы и т. п. Уже в первый день допроса Лоуренс выложил свой козырь — восемь тетрадей с записями медсестер, составленных непосредственно в ходе лечения миссис Моррелл. Между записями, сделанными в 1949 и 1950 годах, и показаниями, которые медсестры давали на следствии в 1956-м, выявились существенные разногласия. Адвокат Лоуренс с помощью этих записей доказал, что миссис Моррелл фактически было введено меньше препаратов, чем утверждало следствие. Документы 1950 года были более серьезным доказательством, чем воспоминания медсестер шесть лет спустя. Следствие знало о тетрадях, но почему-то не оценило или недооценило их значение. Подсудимый отказался от дачи показаний. Возможно, эту тактику предложили адвокаты, опасаясь, что обвинение начнет задавать вопросы о других пациентах или сам Адамс скажет что-нибудь лишнее. Судья предупредил присяжных, что молчание подсудимого не должно рассматриваться как доказательство виновности. 9 апреля 1957 года присяжные, посовещавшись около 44 минут, признали Джона Бодкина Адамса невиновным на основании того, что обвинение не смогло доказать ни насильственную причину смерти, ни наличие у Адамса умысла на убийство. После оправдания по делу Моррелл обвинение использовало процедуру nolle prosequi (официальный отказ от дальнейшего ведения уголовного дела или конкретного обвинения в странах с англосаксонской правовой системой). Его не стали привлекать к суду по обвинению еще в одном убийстве — Бобби Халлетт.

Виновен, но менее серьезно Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Бодкин Адамс с газетой, на первой полосе которой сообщается о его оправдании Фото: Stanley Sherman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Процесс, который англоязычные газеты называли «британским судом века», закончился оправданием доктора Адамса Фото: The Montgomery Advertiser Фредерик Джеффри Лоуренс, главный адвокат защиты Адамса Фото: George Konig / Keystone / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Джон Бодкин Адамс с газетой, на первой полосе которой сообщается о его оправдании Фото: Stanley Sherman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Процесс, который англоязычные газеты называли «британским судом века», закончился оправданием доктора Адамса Фото: The Montgomery Advertiser Фредерик Джеффри Лоуренс, главный адвокат защиты Адамса Фото: George Konig / Keystone / Hulton Archive / Getty Images После оправдания Адамса по делу об убийстве Эдит Моррелл все-таки состоялся еще один суд над ним. 26 июля 1957 года в уголовном суде в Льюисе было рассмотрено дело Адамса по 15 менее тяжким обвинениям, связанным с обыском в ноябре 1956-го. Один пункт — «кража или получение имущества путем предоставления ложных сведений» — в окончательное обвинение не вошел. Остались пункты, связанные с подделкой и использованием подложных медицинских рецептов, предоставлением ложных сведений в документах о кремации, нарушением законодательства о наркотиках и воспрепятствовании обыску. К июльскому заседанию 1957 года Адамс признал вину по 14 пунктам. Доступные газетные сообщения того времени не позволяют уверенно установить, какой именно оставшийся пункт был снят или не признан Адамсом. Адамсу были назначены штрафы на общую сумму £2400 (около £75 тыс. на современные фунты). Также он должен был оплатить судебные издержки на сумму £457 (около £14,3 тыс. или $101,6 тыс. сегодня). Он погасил штраф чеком и остался на свободе. Кроме штрафа суд лишил его права выписывать опасные наркотики и исключил из регистра врачей. Адамс стал добиваться восстановления, и в 1961 году его вновь допустили к врачебной практике. Он вернулся к работе по специальности, но прежнюю репутацию вернуть не смог. Вероятно, несмотря на оправдательный вердикт суда, потенциальные клиенты опасались обращаться к нему за помощью. В 1983 году Джон Бодкин Адамс скончался, так и не признав себя убийцей.

Посмертные обвинения и оправдания Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images При жизни Адамса обсуждать его дело в печати было сложно из опасения столкнуться с иском о клевете. Позже было выпущено несколько книг, авторы которых выступали с противоположных позиций. Вскоре после его смерти Родни Холлуорт и Марк Уильямс выпустили книгу «Where There’s a Will… The Sensational Life of Dr John Bodkin Adams». Они утверждали, что Джон Бодкин Адамс — серийный убийца, избежавший наказания. В 1984 году свою книгу «Two Men Were Acquitted: The Trial and Acquittal of Doctor John Bodkin Adams» опубликовал Перси Хоскинс, криминальный репортер The Daily Express, который следил за делом еще до ареста Адамса и считал обвинение в убийстве несостоятельным. Хоскинс утверждал, что полиция и пресса создали образ убийцы еще до суда, а оправдание Адамса было закономерным, так как доказательства его вины отсутствовали. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный репортер The Daily Express Перси Хоскинс следил за делом Адамса еще до его ареста и считал обвинение в убийстве несостоятельным

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Криминальный репортер The Daily Express Перси Хоскинс следил за делом Адамса еще до его ареста и считал обвинение в убийстве несостоятельным

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images В 1985 году свою версию опубликовал Патрик Девлин, судья на процессе над Адамсом по обвинению в убийстве. В книге «Easing the Passing: The Trial of Dr John Bodkin Adams» судья занял позицию между обвинением и оправданием. Убийство Моррелл он считал недоказанным, но допускал, что Адамс мог сознательно ускорять смерть некоторых пациентов, считая, что поступает милосердно (и заодно получая от этого финансовую выгоду). Полицейские архивы по делу Джона Бодкина Адамса были досрочно открыты для исследователей в 2003 году по ходатайству историка Памелы Каллен. На основе работы в архивах Памела Каллен выпустила книгу «A Stranger in Blood. The Story of Dr Bodkin Adams». Ее позиция выглядит так: оправдательный приговор объясняется ошибками со стороны обвинения — неправильным выбором конкретного эпизода и плохой подготовкой к судебному процессу. Если бы суд рассматривал материалы по другим смертям, все могло бы сложиться по-другому. Так кем был доктор Джон Бодкин Адамс? Серийным убийцей? Невинно оклеветанным? Просто жадным врачом? Тайным специалистом по эвтаназии? Судя по всему, однозначного ответа на эти вопросы нет. И, похоже, не будет.

Текст: Алексей Алексеев