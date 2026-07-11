Фишер из Освенцима и другие

60 лет назад, 8 июля 1966 года, нож гильотины отделил голову от тела Хорста Пауля Сильвестера Фишера, бывшего гауптшурмфюрера СС, лагерного врача в концлагере Освенцим III — Моновиц. Фишер был самым высокопоставленным лагерным врачом, ответившим за содеянное. Среди преступных коллег Фишера были как те, кого также настигло воздаяние, так и те, кому удалось уйти от правосудия. Второе, увы, случалось гораздо чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход в бывшее центральное место казней ГДР. Лейпциг

Фото: ullstein bild / Getty Images Вход в бывшее центральное место казней ГДР. Лейпциг

Фото: ullstein bild / Getty Images

Текст: Алексей Алексеев

Падающий топор Руки арестанта были связаны за спиной. Два помощника палача привязали его к подвижной доске. Доску выдвинули вперед, чтобы его шея оказалась под ножом Fallbeil (гильотины, в буквальном переводе с немецкого — падающего топора). Кроме них и осужденного в комнате присутствовали палач, начальник Лейпцигской тюрьмы, начальник тюремной больницы, прокурор и офицер Министерства государственной безопасности ГДР («Штази»). Палач привел гильотину в действие. «Топор» упал. Помощники палача отвязали от доски безголовое тело и вместе с отрубленной головой уложили в гроб. Из тюрьмы на Альфред-Кестнер-штрассе гроб перевезли на Южное кладбище Лейпцига. Там сотрудники крематория, не открывая гроб, сожгли его в печи. Вместо имени умершего в книге, которую вели в крематории, сделали традиционную для таких случаев запись — «анатомический материал» или «отходы». В свидетельстве о смерти Хорста Пауля Сильвестера Фишера занесли ложную дату, место и причину смерти.

Какими способами казнили в ГДР В первые годы после образования Германской Демократической Республики в разных городах разными способами были казнени примерно 15–25 человек (точных данных нет). В 1952 году приговоренных к смерти стали казнить только в Дрездене, используя гильотину. В 1960-м место казни перенесли в Лейпциг. До 1967 года в Лейпциге также использовалась гильотина, затем метод казни изменили на выстрел в затылок. Согласно разным версиям, то ли выстрел в затылок посчитали более гуманным способом казни, то ли гильотина проржавела и плохо работала. Смертные приговоры в ГДР приводились в исполнение до 1981 года. Всего с 1949 по 1981 год было приведено в исполнение примерно 164–168 смертных приговоров.

Сирота нацистская Хорст Фишер в детстве остался сиротой после смерти обоих родителей. Его воспитывал дядя, ярый националист. После окончания школы Фишер поступил на медицинский факультет Берлинского университета. Во время учебы он вступил в СС, а в год окончания университета — в НСДАП. После начала Второй мировой войны Фишер поначалу служил военным врачом в войсках СС в концлагерях — Ораниенбурге и Дахау. Затем участвовал во вторжении в Советский Союз. В 1942 году Фишер заболел туберкулезом и был отозван с передовой. В туберкулезном санатории он познакомился с Энно Лоллингом, начальником управления D III Главного административно-хозяйственного управления СС. Управление D III отвечало за санитарное обслуживание и гигиену в концлагерях. Лоллинг предложил Фишеру поработать в концлагере, улучшить навыки хирурга. Тот согласился. В ноябре 1942 года Хорст Фишер прибыл в Освенцим. С ноября 1943-го по сентябрь 1944-го он занимал должность главного врача в лазарете Освенцима III (в ноябре 1944 года этот подлагерь Освенцима был переименован в концлагерь Моновиц). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод синтетического каучука компании IG Farben

Фото: Bundesarchiv Завод синтетического каучука компании IG Farben

Фото: Bundesarchiv Заключенные лагеря Освенцим III — Моновиц работали на заводе синтетического каучука концерна IG Farben. Доктору Фишеру в Освенциме пришлось заниматься не улучшением своих навыков хирурга, а совсем другим — отбором негодных к работе заключенных для уничтожения в газовой камере. Он не только отправил десятки тысяч людей (по некоторым оценкам, 70 тыс.) в газовые камеры, но и присутствовал при их уничтожении. Он также выдавал разрешения на порку заключенных. 21 июня 1944 года Фишер был произведен в гауптштурмфюреры, став одним из самых высокопоставленных врачей СС в Освенциме. В книге Роберта Джея Лифтона «The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide» утверждается, что Фишер однажды сказал: «Мы зашли так далеко, что больше не можем вернуться назад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Суд над Хорстом Фишером. Март 1966 года Фото: Bundesarchiv Хорст Фишер на суде Фото: Bundesarchiv Следующая фотография 1 / 2 Суд над Хорстом Фишером. Март 1966 года Фото: Bundesarchiv Хорст Фишер на суде Фото: Bundesarchiv

Стертая татуировка После окончания войны Хорст Фишер не стал скрываться. Единственное, что он сделал,— свел с плеча татуировку с группой крови. Такие татуировки наносили себе многие члены СС. Он спокойно жил под своим настоящим именем и работал сельским врачом в Гольцове и Шпренхагене (земля Бранденбург). У местных жителей он пользовался авторитетом. В конце 1950-х за Фишером стала следить «Штази». Но не потому, что он был врачом в Освенциме. Просто сельский врач плохо отзывался о властях ГДР и социализме. В том числе по телефону. «Штази» прослушивала телефонные разговоры, после чего в отношении Фишера была начата проверка. И только в феврале 1965 года какой-то сотрудник районного управления «Штази» в Фюрстенвальде (община Шпренхаген входила в его сферу ответственности) догадался сделать запрос в Берлин, в центральный аппарат МГБ. Тогда-то и выяснилось эсэсовское прошлое сельского доктора. 11 июня 1965 года Фишера задержали якобы по подозрению в дорожно-транспортном происшествии. Из опасения, что он попытается бежать или покончить с собой, ему долго не предъявляли настоящего обвинения. Следствие и подготовка показательного политического процесса длились девять месяцев. Суд над Фишером начался 10 марта 1966 года. 25 марта Верховный суд ГДР признал его виновным в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни. Прошение о помиловании было отклонено. Казнь состоялась 8 июля.

Сколько в нацистской Германии было врачей-преступников В Третьем рейхе работали десятки тысяч врачей. Не все они совершали медицинские преступления. В 1949 году позиция западногерманских врачебных палат состояла в том, что в период нацизма медицинские преступления совершила «маленькая группа» извращенцев, садистов, фанатиков — примерно 350 человек. Современные исследователи считают эту оценку сильно заниженной. По оценке историка медицины Филиппа Рауха, научного сотрудника Института истории и этики медицины Университета Эрлангена-Нюрнберга, в рамках биографического исследования врачей СС, служивших в концентрационных лагерях, удалось реконструировать биографии 177 таких врачей. В Федеративной Республике Германии в отношении 150 таких врачей проводились расследования. В большинстве случаев дело не доходило до обвинительного заключения, приговора или реального отбытия наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Гебхардт, подсудимый на Нюрнбергском процессе по делу врачей

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM Карл Гебхардт, подсудимый на Нюрнбергском процессе по делу врачей

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

Осужденные и казненные Крупнейшим по числу подсудимых процессом против нацистских врачей был Нюрнбергский процесс по делу врачей, первый из 12 последующих Нюрнбергских процессов. Американский военный трибунал предъявил 23 подсудимым обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в убийстве заключенных концлагеря для анатомической коллекции скелетов Августа Хирта, пытках заключенных концлагерей под видом медицинских экспериментов, участии в программе «Т-4» (действовавшая в нацистской Германии программа по массовой принудительной эвтаназии людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями), членстве в преступной организации (СС). 16 подсудимых были признаны виновными, 7 приговорены к смерти и казнены 2 июня 1948 года. Кроме 20 медиков в числе подсудимых были личный референт Генрих Гиммлера юрист Рудольф Брандт, фактический руководитель программы «Т-4» Виктор Брак и генеральный секретарь Немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков («Аненербе») Вольфрам Зиверс. Все трое были повешены. Также были казнены Карл Гебхардт (проводил эксперименты над женщинами-заключенными в концлагере Равенбрюк, повлекшие смерть и увечья), главный врач Бухенвальда Вальдемар Ховен, руководитель Института гигиены войск СС Иоахим Мруговский, личный врач Гитлера, ответственный за программу «Т-4» Карл Брандт. Те осужденные, которые были приговорены к 15 и 20 годам тюрьмы и пожизненному заключению, вышли на свободу досрочно. Из числа врачей СС были также осуждены и казнены Фриц Кляйн (служил в Освенциме и Берген-Бельзене, проводил селекцию заключенных для отправки в газовые камеры), Вернер Роде (служил в Освенциме, Бухенвальде и Нацвейлер-Штрутгофе, сделал смертельные инъекции четырем женщинам, сотрудничавшим с британским Управлением специальных операций), Эдуард Кребсбах (служил в Маутхаузене и Кайзервальде, совершал убийства заключенных, проводил селекции), Фридрих Энтресс (служил в Освенциме, был главным врачом в Маутхаузене и Гросс-Розене, совершал убийства заключенных), Хельмут Феттер (служил в Дахау, Освенциме, Бухенвальде, Маутхаузен-Гузене, проводил медицинские эксперименты над заключенными). В советской зоне оккупации был казнен руководитель медицинской части программы «Т-4» Пауль Ниче.

Фотогалерея Лагерь смерти Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: AP / Stanislaw Mucha У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы — лиловыми, гомосексуалистов — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Следующая фотография 1 / 14 Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: AP / Stanislaw Mucha У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы — лиловыми, гомосексуалистов — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Смотреть

Были приговорены к смерти, но остались в живых Экстраординарный профессор анатомии и генетики Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере Иоганн Пауль Кремер в августе 1942 года был временно откомандирован в концлагерь Освенцим. Как и его коллеги по ремеслу, он присутствовал при казнях («специальных акциях»), но больше всего его интересовало, как голод влияет на человеческий организм. Поэтому он отбирал тех заключенных, которые находились в интересующей его стадии истощения. Он просил медперсонал сообщить, когда этого заключенного убьют с помощью смертельной инъекции, чтобы потом вскрыть труп и изучить органы и ткани, пораженные голодом. В лагере Кремер вел дневник, в котором есть такие записи: «5 сентября 1942 года. Утром присутствовал на специальной акции в женском концлагере; это был самый кошмарный из ужасов. Оберштурмфюрер Хайнц Тило был прав, когда сказал мне, что здесь anus mundi (анус мира.— “Ъ”)». Про Хайнца Тило — чуть позже. А экстраординарный профессор Кремер после войны был арестован британцами и экстрадирован в Польшу. 22 декабря 1947 года он был приговорен к смерти за участие в убийствах заключенных Освенцима. Президент Польской Республики Болеслав Берут помиловал его, заменив смертный приговор пожизненным заключением. В 1958 году он был освобожден, после чего вернулся в Германию. Там его в 1960-м судили снова — за соучастие в двух убийствах. Его приговорили к десяти годам тюрьмы, но зачли срок, который он отбыл в Польше, и освободили. Правда, лишив гражданских прав и медицинских регалий. Иоганн Пауль Кремер умер своей смертью в 1965 году. Ганс Курт Айзеле в январе 1940 года вступил в СС и начал работать врачом в концлагере Заксенхаузен. Там он очень хорошо обращался с заключенными и даже получил в их среде прозвище «Ангел». Позже он некоторое время проработал в концлагере Маутхаузен, а с февраля по август 1941-го работал в Бухенвальде. Там бывшего «Ангела» называли уже по-другому — «Бухенвальдским мясником». Айзеле убил более 200 евреев, заболевших туберкулезом. Он делал хирургические операции без наркоза, что часто заканчивалось смертью оперируемого. Из Бухенвальда его перевели в концлагерь Нацвейлер-Штрутгоф, оттуда — в госпиталь СС в Праге, а затем — на Восточный фронт. В феврале 1945 года он вернулся в систему концлагерей — в Дахау. В апреле его арестовали американские войска. В декабре 1945 года на процессе по делу о военных преступлениях в Дахау Айзеле был приговорен к смерти — за то, что выписал свидетельства о смерти после трех казней узников концлагеря. После апелляции приговор смягчили — до пожизненного заключения. Дескать, проработал всего несколько месяцев, да и уровень медобслуживания в лагере при нем улучшился. В апреле 1947 года на Бухенвальдском процессе Айзеле опять приговорили к смерти за соучастие в убийстве и причастности к экспериментам над узниками лагеря. Но доказательств его преступной деятельности было мало (они всплыли позже), так что приговор снова смягчили до десяти лет заключения. На свободу он вышел через пять лет — 26 февраля 1952 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ганс Айзеле на скамье подсудимых Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM Ганс Айзеле после окончания Второй мировой войны прожил еще 20 лет, несмотря на два смертных приговора Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Ганс Айзеле на скамье подсудимых Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM Ганс Айзеле после окончания Второй мировой войны прожил еще 20 лет, несмотря на два смертных приговора Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images После освобождения Айзеле открыл медицинскую практику в Мюнхене. В 1958-м на суде над охранником Дахау и Бухенвальда Мартином Зоммером появились новые свидетельства против Айзеле. Он не стал дожидаться ареста и с помощью бывших эсэсовцев бежал из ФРГ в Египет. Там он жил под именем Карла Дебуша в пригороде Каира Маади. В июле 1958 года он был арестован египетской полицией по запросу властей ФРГ. Экстрадиции не произошло. В августе Айзеле «исчез». В 1963 году нацистского врача, продолжавшего практиковать в Египте, попыталась ликвидировать израильская спецслужба «Моссад» с помощью заминированной посылки. В результате взрыва, согласно разным источникам, то ли погиб, то ли лишился зрения египетский почтальон. А Ганс Айзеле умер своей смертью лишь двумя годами позже, в 1965-м.

Сделали это сами Некоторые преступные врачи сами лишили себя жизни. Герберт Линден, автор идеи сжигать, а не закапывать в землю трупы заключенных концлагерей, один из руководителей и главных экспертов программы «Т-4»,— в последние дни войны, 27 апреля 1945 года в Берлине.

Гейнц Тило, называвший Освенцим anus mundi, успел сбежать из лагеря до прихода Красной армии и свел счеты с жизнью в Хоэнельбе 13 мая 1945 года.

Арестованный британцами главный врач концлагеря Освенцим Эдуард Виртс совершил самоубийство 20 сентября 1945 года в Штаумюлле.

Медицинский преступник №1, имперский руководитель здравоохранения Леонардо Конти, арестованный американцами,— в Нюрнбергской тюрьме до начала процесса врачей, 6 октября 1945 года.

Психиатр Эрнст Леонхардт, причастный к программе насильственной эвтаназии, был приговорен к смертной казни на том же процессе, на котором одним из подсудимых был Пауль Ниче. За пять дней до назначенной даты казни, 8 июля 1947 года, Леонхардт лишил себя жизни. Психиатр Вернер Хайде, один из организаторов программы «Т-4», после окончания войны был интернирован, но сумел сбежать из тюрьмы в 1947 году. Он жил под именем Фриц Саваде, работал врачом в спортивной школе и психиатром во Фленсбурге (земля Шлезвиг-Гольштейн), выступал в качестве медицинского эксперта на судебных разбирательствах гражданских дел. Доктор медицины Гельмут Райнвайн жил по соседству с Хайде и знал о его прошлом. Райнвайну не нравился шум, постоянно раздававшийся в соседнем доме, и он разоблачил шумного соседа. Хайде сначала пустился в бега, потом сдался властям, а за пять дней до начала суда, 13 февраля 1964 года, покончил с собой в тюрьме города Буцбах (земля Гессен).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Клауберг проводил в Освенциме и Равенсбрюке эксперименты по стерилизации женщин

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM Карл Клауберг проводил в Освенциме и Равенсбрюке эксперименты по стерилизации женщин

Фото: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

Несоразмерная кара Доктор гинекологии Карл Клауберг с декабря 1942-го по январь 1945-го с личного разрешения Генриха Гиммлера проводил в Освенциме эксперименты по стерилизации женщин, в результате которых лишились жизни и были искалечены сотни еврейских и цыганских женщин. Когда советские войска уже подходили к Освенциму, Клауберг перебрался в Равенсбрюк, где продолжал свои «медицинские» эксперименты над женщинами. В июне 1945-го Клауберг был арестован в советской зоне оккупации. Можно считать, что это обстоятельство спасло ему жизнь. Приговор нацистскому гинекологу был вынесен в 1948 году. А с 1947 по 1950 год в СССР была отменена смертная казнь. Согласно разным источникам, Клауберга приговорили к 23 или к 25 годам лишения свободы. Но отсидел он гораздо меньше. В сентябре 1955 года после переговоров канцлера ФРГ Конрада Аденаэура с советским руководством были освобождены и репатриированы последние немецкие военнопленные и гражданские лица, интернированные и осужденные на территории советской оккупационной зоны в послевоенные годы. В их числе был и Клауберг. Он вернулся в ФРГ и стал работать в гинекологической клинике Кильского университета имени Кристиана Альбрехта, как до войны. Массовые протесты бывших узников концлагерей привели к тому, что Клауберг был снова арестован. 9 августа 1957 года он умер в тюрьме в Киле, до начала нового судебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография из аргентинского удостоверения личности Йозефа Менгеле, 1956 год

Фото: Автор неизвестен Фотография из аргентинского удостоверения личности Йозефа Менгеле, 1956 год

Фото: Автор неизвестен

Беглецы Самый печально прославленный нацистский врач-садист, не ответивший за свои преступления,— Йозеф Менгеле, «Ангел смерти» из Освенцима. В концлагере он отвечал за селекции и проводил бесчеловечные опыты на заключенных. Жертвами его экспериментов стали более 3 тыс. близнецов (он специально отбирал именно близнецов), а число тех, кого он отправил на смерть, во много раз больше. После войны Менгеле смог успешно пройти фильтрацию в американском лагере для военнопленных и выйти из него с документами на чужое имя. В 1949 году он покинул Германию и обосновался в Аргентине, где даже восстановил документы на настоящее имя. Когда в 1959-м власти ФРГ подали запрос на его экстрадицию, Менгеле перебрался в Парагвай. После того как в 1960 году «Моссад» похитил в Аргентине и доставил в Израиль Адольфа Эйхмана, где тот предстал перед судом, Менгеле снова сменил место жительства и имя. В Бразилии он жил по документам на имя Петера Хохбихлера, а затем — Вольфганга Герхарда. Умер «Ангел смерти» 7 февраля 1979 года — во время купания у него произошел инсульт, и он утонул. Австрийский врач Ариберт Хайм после аншлюса Австрии стал немецким врачом и вступил в СС. В концлагере Маутхаузен Хайм проводил эксперименты, похожие на те, которыми занимался доктор Менгеле. Даже его прозвище «Доктор Смерть» было похоже на прозвище Менгеле. Заключенные также называли Хайма «Мясником Маутхаузена». В качестве лагерного врача Хайм работал также в Бухенвальде и Заксенхаузене. 15 марта 1945 года Хайма задержали американские военнослужащие. Из лагеря для военнопленных его освободили в декабре 1947-го. Из его документов каким-то образом исчезло упоминание о службе в Маутхаузене, так что Хайма даже не привлекли к суду. Он занимался врачебной практикой в Мангейме, потом работал гинекологом в Баден-Бадене. В 1962 году он «исчез». Это произошло после того, как он позвонил домой и услышал, что его там ждет полиция. Через Францию, Испанию, Марокко и Ливию Хайм добрался до Египта. Там он принял ислам и стал Тариком Фаридом Хусейном. До 1979-го он получал арендную плату за квартиры в принадлежащем ему доме в Германии и жил на эти деньги. В 1979 году дом был конфискован. Ариберт Хайм скончался от рака прямой кишки в Каире в 1992-м в возрасте 78 лет. С каких слов началась Вторая мировая война Хорст Шуман руководил умерщвлением психически больных людей и инвалидов в рамках программы «Т-4» в центре уничтожения Зонненштайн, занимался селекцией непригодных к работе в концлагерях Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Флоссенбюрг, Гросс-Розен, Маутхаузен и Нойенгамме, проводил стерилизацию заключенных мужчин и женщин в Освенциме с помощью рентгеновских лучей. В январе 1945 года он был направлен на Западный фронт, попал в плен к американцам, в октябре того же года был освобожден. После этого он работал врачом, сменив несколько мест работы. В 1951-м он был объявлен в розыск и бежал за границу. Жил в Египте, Судане, Гане. В Гане он руководил больницей и был большим другом президента страны Кваме Нкрумы. Поэтому на запрос из ФРГ об экстрадиции Нкрума ответил отказом. После военного переворота 24 февраля 1966 года при новом президенте беглого концлагерного врача арестовали и выдали Германии. Суд над Шуманом начался в 1970-м, но был приостановлен в связи с состоянием здоровья подсудимого. В июле 1972 года Шуман вышел из тюрьмы. Состояние здоровья позволило ему прожить еще десять лет. В марте 1983 года 77-летний Шуман скончался во Франкфурте-на-Майне. Ганс Вильгельм Кениг, врач концлагерей Освенцим, Моновиц и Нойенгамме, участвовал в селекциях, проводил садистские медицинские эксперименты. В Освенциме III он в августе 1944 года занял должность, которую до него занимал Хорст Фишер. После войны Кениг под именем Эрнст Пельц занимался медицинской практикой в Хольторфе (Нижняя Саксония). В начале 1960-х распространились слухи о том, что у него нет медицинского образования. В 1962 году, после того как местная медицинская ассоциация потребовала от него предоставить документы об образовании, Кениг закрыл практику и скрылся в неизвестном направлении. Найти его так и не удалось. Предполагается, что он умер в 1991 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывшего концлагерного врача Эрнста Генриха Шмидта судили дважды. Оба раза он был оправдан и дожил до 88 лет Фото: U.S. Army Signal Corps Убийца детей Генрих Гросс провел в заключении всего месяц, никогда не был осужден и дожил до 90 лет Фото: Votava / Imagno / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Бывшего концлагерного врача Эрнста Генриха Шмидта судили дважды. Оба раза он был оправдан и дожил до 88 лет Фото: U.S. Army Signal Corps Убийца детей Генрих Гросс провел в заключении всего месяц, никогда не был осужден и дожил до 90 лет Фото: Votava / Imagno / Getty Images