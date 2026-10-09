В «Яндексе» рассказали о важности открытой конкуренции между суверенными ИИ-моделями

«Конкуренция — это всегда хорошо. Она ведет и к росту качества, и к снижению цены, и когда бизнес начинает диктовать условия, а не ему, что тоже здорово... Очень круто, когда у бизнеса есть возможность пользоваться всем, а он выбирает "Яндекс", потому что для его задач это лучше»,— пояснил Александр Крайнов.