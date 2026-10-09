В «Яндексе» рассказали о важности открытой конкуренции между суверенными ИИ-моделями
Крайнов: бизнес не нужно обязывать использовать суверенные ИИ-модели
09.10.2026, 14:17
Бизнес не нужно обязывать использовать суверенные ИИ-модели. Те должны выиграть в условиях открытой конкуренции. Такое мнение высказал директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов на сессии «Ъ» «Суверенный ИИ: сколько независимости нужно заказчику» на форуме «Цифровые решения».
Господин Крайнов назвал наиболее верной стратегией для бизнеса выбор лучших решений. «Яндексу», по словам эксперта, было приятно выиграть в равных для всех условиях, а не по причине того, что ИИ-модели других компаний запретили.
«Конкуренция — это всегда хорошо. Она ведет и к росту качества, и к снижению цены, и когда бизнес начинает диктовать условия, а не ему, что тоже здорово... Очень круто, когда у бизнеса есть возможность пользоваться всем, а он выбирает "Яндекс", потому что для его задач это лучше»,— пояснил Александр Крайнов.
О наличии суверенности можно говорить только в том случае, добавил господин Крайнов, когда компания в условиях открытой конкуренции показывает «какие-то сравнимые, достойные результаты».
Суверенная модель ИИ должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре в России (GigaChat от Сбербанка). Национальная — должна быть существенно разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом (Alice AI). В сентябре в правительстве начали обсуждать меру об обязательном использовании бизнесом суверенных ИИ-моделей, если те не дороже национальных более чем в полтора раза.