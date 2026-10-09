Торги по продаже здания у воронежской облдумы за 170 млн рублей не состоялись
09.10.2026, 13:24
Аукцион по продаже объектов недвижимости и земельного участка на улице Свободы, 16 в Воронеже признан несостоявшимся — по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной. Это следует из выписки протокола 8 октября.
Продавцом выступало министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области. Имущество выставлялось единым лотом №1 с начальной ценой 170 млн руб. с учетом НДС. Информация об отклоненных заявках отсутствует.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что на электронный аукцион выставили участок и три нежилых помещения в пятиэтажном здании на улице Свободы, 16. Площадь земельного участка составляет 1,8 тыс. кв. м, его стоимость — 130 млн руб. В состав лота также входят нежилые помещения площадью 115,4 кв. м, 419,3 кв. м и 908,3 кв. м с начальной ценой 7 млн, 12 млн и 21 млн руб. соответственно. Размер задатка составлял 34 млн руб., шаг аукциона — 8,5 млн руб.
Участок относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием «деловое управление» и находится в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Воронежа», что ограничивает капитальное строительство и земляные работы. Объект расположен рядом со зданием Воронежской областной думы и бизнес-центром «Эдельвейс», где находится офис регионального министерства строительства.
Предыдущие торги по продаже этого же лота, назначенные на 8 июля, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда имущество пытались реализовать по той же стоимости.