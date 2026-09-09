Здание рядом с областной думой в Воронеже выставили на торги за 170 млн

Воронежское министерство имущественных и земельных отношений выставило на электронный аукцион участок и три нежилых помещения в пятиэтажном здании на улице Свободы, 16 в областном центре. Имущество продается единым лотом с начальной ценой 170 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на улице Свободы, 16 в Воронеже

Фото: ГИС «Торги» Здание на улице Свободы, 16 в Воронеже

Фото: ГИС «Торги»

Площадь земельного участка составляет 1,8 тыс. кв. м. Его стоимость составляет 130 млн руб. В состав лота также входят нежилые помещения площадью 115,4 кв. м, 419,3 кв. м и 908,3 кв. м. Их начальная цена — 7 млн, 12 млн и 21 млн руб. соответственно. Участок относится к землям населенных пунктов, его разрешенное использование — деловое управление. Он находится в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Воронежа». Поэтому капитальное строительство и земляные работы здесь ограничены требованиями законодательства.

По данным «2ГИС», объект расположен рядом со зданием Воронежской областной думы и бизнес-центром «Эдельвейс», где сейчас находится офис регионального министерства строительства.

Размер задатка составляет 34 млн, шаг аукциона — 8,5 млн руб. Заявки на участие принимаются до 5 октября, итоги планируется подвести 9-го.

Предыдущие торги по продаже участка и трех нежилых помещений на улице Свободы, 16, назначенные на 8 июля, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Лот пытались реализовать по той же стоимости.

Кабира Гасанова