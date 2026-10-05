Путин поддержал создание нейросети в области образования

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать нейросеть в области образования. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с российскими учителями. Глава государства отметил, что искусственный интеллект (ИИ) следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам лично, а не просто к получению результата в результате нажатия какой-то кнопочки. Это чрезвычайно важная вещь. И при использовании возможностей ИИ нужно обязательно это иметь в виду»,— сказал Владимир Путин. Создать соответствующую нейросеть на встрече с главой государства предложил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов.

Исследования показывают, что дети, которые не используют ИИ, демонстрируют лучшие результаты, добавил президент. Отдельно он отметил, что нельзя допустить ситуации, при которой возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, «которые по своему интеллектуальному развитию уходят на второй-третий план».

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, пообещал президенту реализовать проект нейросети в области образования. Он также обратил внимание, что к упрощению образования это не приведет.