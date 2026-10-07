С подрядчика взыскали 223 млн рублей по спору о строительстве школы в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Инвесттрейдсервис» 223,4 млн руб. неотработанного аванса по контракту на строительство школы в Лазаревском районе Сочи. Истцом выступило муниципальное казенное учреждение (МКУ) Сочи «Управление капитального строительства», сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Контракт на строительство школы на 1,1 тыс. мест был заключен в августе 2022 года. Стоимость работ превышала 1 млрд руб., завершить их планировалось к середине марта 2024 года.

Заказчик перечислил подрядчику 371,7 млн руб. аванса. Однако в мае 2023 года стороны приостановили исполнение договора из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации. В октябре МКУ отказалось от контракта, после чего он был расторгнут. Впоследствии заказчик потребовал вернуть неотработанный аванс.

МКУ рассчитывало получить 332,6 млн руб. В ходе процесса сумма требований была скорректирована. Суд учел заключение строительной экспертизы, согласно которому подрядчик выполнил работы на 123,2 млн руб. Кроме того, компания вернула заказчику 25,2 млн руб.

ООО «Инвесттрейдсервис» потребовало во встречном иске 15,7 млн руб. за техническое присоединение, корректировку проектной документации, устройство временной дороги, вырубку зеленых насаждений, фундамент под башенные краны и дополнительные работы по созданию котлована. Эти требования суд отклонил.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев назвал решение компромиссным: суд полностью не поддержал ни одну из сторон. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает перспективы апелляции невысокими. По ее оценке, решение основано на судебной экспертизе и сложившейся практике по госконтрактам.

Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Спор решили авансом».

Дмитрий Холодный