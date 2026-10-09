Спрос на услуги груминга вырос на 11% год к году
09.10.2026, 13:07
В России растет популярность груминга: за восемь месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11% год к году, а средний чек — на 20%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним. Но сейчас рынок активно развивается лишь в городах-миллионниках, а актуальной остается проблема с дефицитом квалифицированного персонала.
Популярность груминга у владельцев животных продолжает расти: по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—августе спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год к году, на стрижки для животных — на 10% год к году. Средний чек в зоосалонах уже достиг 3,9 тыс. руб., что на 20% больше год к году. Растет спрос и на товары для домашнего ухода: продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% год к году.
После стагнации в январе—марте 2026 года во втором квартале проявился больший спрос на категории ухода и товаров для домашних питомцев, отмечают аналитики «Платформы ОФД». Владельцы собак и кошек прежде всего озаботились внешним видом и обслуживанием своих животных. В том числе на это повлиял рост «домашнего» времяпрепровождения и отдых недалеко от дома как альтернатива отпуска с дальними путешествиями и перелетами, считают в компании.