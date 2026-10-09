Спрос на услуги груминга вырос на 11% год к году

Популярность груминга у владельцев животных продолжает расти: по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—августе спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год к году, на стрижки для животных — на 10% год к году. Средний чек в зоосалонах уже достиг 3,9 тыс. руб., что на 20% больше год к году. Растет спрос и на товары для домашнего ухода: продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% год к году.