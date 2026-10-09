Собаки во всей красе

Рост популярности груминга может быть связан и с ростом численности домашних животных в России. По оценке Strategy Partners, в 2025 году в стране насчитывалось около 79,5 млн домашних животных, что на 3,3% выше год к году. Большая часть — 53,4 млн — приходится на кошек, 26,1 млн — на собак. К 2034 году, по оценке компании, количество питомцев может вырасти еще на треть. Сейчас, по данным «Ромир», 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца, из них 63% — двух и более.