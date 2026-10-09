Собаки во всей красе
Спрос на услуги груминга вырос на 11%
09.10.2026, 12:56
В России растет популярность груминга: за восемь месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11% год к году, а средний чек — на 20%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним. Но сейчас рынок активно развивается лишь в городах-миллионниках, а актуальной остается проблема с дефицитом квалифицированного персонала.
Популярность груминга у владельцев животных продолжает расти: по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—августе спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год к году, на стрижки для животных — на 10% год к году. Средний чек в зоосалонах уже достиг 3,9 тыс. руб., что на 20% больше год к году. Растет спрос и на товары для домашнего ухода: продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% год к году.
После стагнации в январе—марте 2026 года во втором квартале проявился больший спрос на категории ухода и товаров для домашних питомцев, отмечают аналитики «Платформы ОФД». Владельцы собак и кошек прежде всего озаботились внешним видом и обслуживанием своих животных. В том числе на это повлиял рост «домашнего» времяпрепровождения и отдых недалеко от дома как альтернатива отпуска с дальними путешествиями и перелетами, считают в компании.
Рост популярности груминга может быть связан и с ростом численности домашних животных в России. По оценке Strategy Partners, в 2025 году в стране насчитывалось около 79,5 млн домашних животных, что на 3,3% выше год к году. Большая часть — 53,4 млн — приходится на кошек, 26,1 млн — на собак. К 2034 году, по оценке компании, количество питомцев может вырасти еще на треть. Сейчас, по данным «Ромир», 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца, из них 63% — двух и более.
Управляющий директор Vetcity Grooming Анастасия Савичева считает, что рост популярности груминга может быть связан и с изменением отношения россиян к своим питомцам. Если раньше стрижка и мытье ассоциировались в основном с выставочной подготовкой, то сейчас груминг воспринимают как часть регулярной заботы о здоровье животного.
Груминг-салоны становятся привычной частью инфраструктуры жилых районов, считает директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров. К тому же салоны нетребовательны к локациям: клиенты приходят за конкретной услугой, часто по записи, поэтому таким заведениям не нужна дорогая первая линия с высоким трафиком. На первый план выходит близость к жителям и удобный доступ, поясняет господин Кацегоров. Небольшая необходимая площадь упрощает и поиск подходящего помещения, а предложенные операторам груминга площади постоянно пополняются за счет тех, что освобождают предприятия сферы услуг и общепита, заключает эксперт.
По мнению Анастасии Савичевой, пока спрос на такие услуги выше в городах-миллионниках и еще не так распространен по всей стране.
Несмотря на появление новых салонов и форматов, одно из главных ограничений сегмента сейчас — это нехватка квалифицированных мастеров, считает госпожа Савичева. От мастеров, по ее мнению, напрямую зависит работа салона: владельцы питомцев чаще обращают внимание не на стоимость услуги или бренд, а на качество работы, и возвращаются к конкретному мастеру.
Гуманизация отношения к домашним животным повлияла и на другие сегменты зоорынка. По данным аналитической компании RNC Pharma, в январе—апреле текущего года розничные продажи кормовых добавок для животных почти достигли 2 млрд руб., увеличившись на 14,5% год к году. Но этот сегмент остается небольшим: по итогам 2025 года оборот этого сегмента составил более 4 млрд руб., в то время как весь российский рынок зоотоваров достиг 600 млрд руб.