Курс по ИИ станет обязательным для школьников 5–11-х классов
09.10.2026, 12:45
Минпросвещения решило сделать обязательным курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов всех школ. Его введут со следующего учебного года, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«Со второй четверти будет апробироваться новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". А со следующего сентября... будет обязательный курс»,— рассказал господин Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» (цитата по ТАСС).
С 1 сентября профиль «Искусственный интеллект» стал частью углубленного курса информатики у школьников. Внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» планировали запустить в школах со второй четверти 2026/27 учебного года. Роспотребнадзор ограничил время использования компьютера на уроке до 25 мин.