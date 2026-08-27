Роспотребнадзор ограничил время использования компьютера на уроке до 25 минут

Ученики начальных классов могут пользоваться компьютером на уроке не более 25 минут, старших классов — не более 35 минут. Такие ограничения приводятся в документе Роспотребнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Общая продолжительность использования компьютера на уроке для детей 1–2 классов не должна превышать 20 минут; для 3–4 классов — 25 минут; для классов с 5-го по 9-й — 30 минут, для 10–11 классов — 35 минут. Интерактивную доску дети до 10 лет должны использовать не более 20 минут, дети старше 10 лет — не более получаса. При использовании электронных средств обучения школьникам рекомендовано проводить гимнастику для глаз.

С 1 сентября 2026 года частью углубленного курса информатики у школьников станет профиль «Искусственный интеллект». Со второй четверти 2026/27 учебного года во всех российских школах также планируют запустить внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность».