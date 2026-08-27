Роспотребнадзор ограничил время использования компьютера на уроке до 25 минут
Ученики начальных классов могут пользоваться компьютером на уроке не более 25 минут, старших классов — не более 35 минут. Такие ограничения приводятся в документе Роспотребнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».
Общая продолжительность использования компьютера на уроке для детей 1–2 классов не должна превышать 20 минут; для 3–4 классов — 25 минут; для классов с 5-го по 9-й — 30 минут, для 10–11 классов — 35 минут. Интерактивную доску дети до 10 лет должны использовать не более 20 минут, дети старше 10 лет — не более получаса. При использовании электронных средств обучения школьникам рекомендовано проводить гимнастику для глаз.
С 1 сентября 2026 года частью углубленного курса информатики у школьников станет профиль «Искусственный интеллект». Со второй четверти 2026/27 учебного года во всех российских школах также планируют запустить внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
С 1 сентября 2026 года профиль «Искусственный интеллект» станет частью углубленного курса информатики в российских школах, что было объявлено министром просвещения Сергеем Кравцовым. Уже в феврале 2026 года Министерство просвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-9 классов в федеральный перечень школьных пособий. Также со второй четверти 2026/27 учебного года во всех российских школах планируется запустить внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
При Министерстве просвещения была создана рабочая группа с участием экспертов и представителей технологических компаний для формирования единых подходов к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Эта группа должна выработать рекомендации для учителей, учеников и родителей, чтобы помочь им ориентироваться в применении ИИ, учитывая как практическую пользу, так и риски. Учителя информатики считают важным научить школьников критично оценивать полученную от нейросетей информацию, понимать принципы их работы, а также осознавать риски передачи персональных данных сторонним сервисам.
Ранее, в 2025 году, были установлены единые нормы времени на выполнение домашних заданий для школьников, согласованные с Роспотребнадзором, где, например, для первого класса домашняя работа ограничивалась одним часом, а для 9-11 классов — 3,5 часами. Также с 1 сентября 2025 года в российских школах введены единые лимиты времени на контрольные и практические работы, которые не должны превышать 1-2 урока (до 45 минут каждый) для контрольных и одного урока для практических работ.