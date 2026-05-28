Прекращено дело по иску липецкой «Энергии» к московскому контрагенту на 447 млн

Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску производителя источников тока ПАО «Энергия», подконтрольного семье спикера липецкого облсовета Владимира Серикова, к подмосковному АО «Промтех-Дубна» на 447 млн руб. Из картотеки арбитражных дел следует, что это может быть связано с мировым соглашением, которое заявил ответчик.

Изначально иск планировали рассмотреть в открытом режиме, но итоговое решение было вынесено в закрытом. «Энергия» инициировала разбирательство 15 января. В тот же день она подала в столичный арбитраж заявление о взыскании с «Промтех-Дубна» 319,1 млн руб. Этот иск еще рассматривается, ближайшее заседание по нему назначено на 9 июня.

10 июня Арбитражный суд Московской области рассмотрит третий крупный спор между сторонами, в котором «Энергия» требует взыскать в ее пользу 1 млрд руб.

По итогам 2025 года липецкое предприятие выручило 22,6 млрд руб. и получило 1,8 млрд руб. чистой прибыли. В начале 2026 года оно выплатило дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года на общую сумму 650,1 млн руб.

Алина Морозова