Завершен последний спор липецкой «Энергии» с ее подмосковным партнером на 1 млрд руб.

ПАО «Энергия» из Ельца Липецкой области (близкое к семье председателя Липецкого областного совета Владимира Серикова) прекратило третье крупное разбирательство с подмосковным АО «Промтех-Дубна». Дело с требованием 1,04 млрд руб. было закрыто 13 августа, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Энергия» Фото: ПАО «Энергия»

Иск на 1,04 млрд руб. «Энергия» подала в Арбитражный суд Московской области. Заседание прошло 10 июня, в ходе него суд предложил сторонам урегулировать конфликт переговорами. Вскоре в картотеке появилась информация о прекращении производства.

Ранее, 15 января, липецкий завод батарей обратился в тот же арбитраж с требованием взыскать с подмосковного контрагента 447 млн руб. Иск принят в феврале и рассмотрен в мае. Тогда же производство по делу было прекращено.

Другой иск «Энергии» на 319 млн руб. также завершен закрытым делом — в июле. Причины возникновения задолженности не раскрываются. Общий объем требований по трем спорам достигал 1,81 млрд руб.

ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. По данным за 2024 год, ее выручка составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус.Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Уставный капитал «Энергии» составляет 125,1 тыс. руб. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%). АО «Промтех-Дубна» зарегистрировано в Дубне Московской области в апреле 2010 года. Компания производит прочее электрическое оборудование, генеральным директором с сентября 2019 года является Тарас Рассолов. Информация о собственниках не раскрывается. По последней доступной отчетности за 2018 год выручка компании составляла 2,36 млрд руб., чистая прибыль — 825 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о направлении части прибыли липецкого предприятия на поддержку СВО.

Анна Швечикова