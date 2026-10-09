В Башкирии построили оптово-распределительный центр за 2 млрд рублей
09.10.2026, 09:27
В Демском районе Уфы завершилось строительство оптово-распределительного центра общей площадью 28,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Инвестиции в проект превысили 2 млрд руб.
Строительно-монтажными работами занималось ООО «Оптово-распределительный центр». Инициатива входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии.
Для строительства склада ООО «ОРЦ» в июле 2023 года распоряжением главы Башкирии без торгов арендовало более 25,6 га.
Ожидается, что оптово-распределительный центр начнет работать в конце года. На складе смогут трудоустроиться до 25 человек. Как сообщал «Ъ-Уфа», объект будет специализироваться на хранении и переработке плодоовощной продукции. Региональные власти в поддержку проекта гарантировали возмещение части затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры и налоговые преференции.