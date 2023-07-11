В Уфе без торгов выделят участок для строительства логистического центра

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить ООО «Оптово-распределительный центр» в аренду без торгов участок площадью 25 га. Земли расположены на Новороссийской улице в Уфе, компания планирует построить там логистический центр.

Кадастровая стоимость участка составляет около 126 млн руб., его разрешенное использование — склады и складские площадки.

Инвестпроект по строительству логистического центра в Демском районе Уфы был одобрен на совещании в правительстве в ноябре 2022 года. Компания планировала вложить в проект 2 млрд руб. Тогда заявлялось, что площадь складских помещений составит 32 тыс. кв. м. Центр будет специализироваться на хранении и переработке плодоовощной продукции. В качестве мер поддержки власти гарантировали инвестору возмещение части затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также налоговые преференции.

ООО «Оптово-распределительный центр» зарегистрировано в Уфе в июле 2022 года. Компания принадлежит предпринимателю Максиму Маргиеву, владеющему также половиной уставного капитала уфимских ООО «Мореход» и ООО «Строй система».

Наталья Балыкова

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