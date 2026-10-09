Количество длительных задержек авиарейсов за январь—сентябрь выросло в 2,2 раза

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество рейсов с задержкой от 60 минут выросло в 1,7 раза, до 128 тыс. (19% в общем объеме отслеженных рейсов). Число задержек от двух часов увеличилось в 2 раза, до 77 тыс. рейсов (11%), от трех часов — в 2,2 раза, до 51 тыс. (7%). Наиболее длительных задержек — от четырех часов и более — стало больше почти в 2,4 раза (36 тыс. рейсов) — это 5% в общем объеме, в то время как в 2024 году их доля составляла всего 2% (8,7 тыс.).