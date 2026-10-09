Количество длительных задержек авиарейсов за январь—сентябрь выросло в 2,2 раза
09.10.2026, 06:31
За девять месяцев 2026 года количество длительных задержек регулярных пассажирских авиарейсов выросло в среднем в 2,2 раза, частота отмены рейсов — в 2 раза, подсчитали по запросу “Ъ” в «АльфаСтраховании». Компания автоматически отслеживает рейсы 30 крупных российских и около 60 иностранных авиакомпаний (около 97% пассажиропотока в РФ).
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество рейсов с задержкой от 60 минут выросло в 1,7 раза, до 128 тыс. (19% в общем объеме отслеженных рейсов). Число задержек от двух часов увеличилось в 2 раза, до 77 тыс. рейсов (11%), от трех часов — в 2,2 раза, до 51 тыс. (7%). Наиболее длительных задержек — от четырех часов и более — стало больше почти в 2,4 раза (36 тыс. рейсов) — это 5% в общем объеме, в то время как в 2024 году их доля составляла всего 2% (8,7 тыс.).
Ухудшилась и статистика своевременно выполняемых рейсов (в пределах 15 минут от планового времени вылета). По оценкам компании, если за девять месяцев 2025 года вылетело по расписанию 57% рейсов (377 тыс. рейсов), то за тот же период 2026 года — уже 52% (353 тыс. рейсов). По данным Eurocontrol, в Европе в 2025 году пунктуальность отправления составила 70%, а прибытия — 75%.
Исходя из данных «АльфаСтрахования», при усредненной оценке в 150 кресел на рейс, в 2026 году более 7,6 млн человек — в 2,5 раза больше, чем в 2025 году,— ожидали своего вылета более трех часов.