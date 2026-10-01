Политическое руководство Запада пытается отвлечь внимание граждан от собственной агрессивной политики в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать «ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году».

«Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Президент России добавил, что у европейцев такое понимание есть. «И это мы видим как раз по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах»,— отметил он.