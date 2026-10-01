Путин: Россия не собирается ни на кого нападать «ни в 2029-м, ни в 2050 году»
Политическое руководство Запада пытается отвлечь внимание граждан от собственной агрессивной политики в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать «ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году».
«Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
Президент России добавил, что у европейцев такое понимание есть. «И это мы видим как раз по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах»,— отметил он.
По оценке Владимира Путина, заявления руководителей стран НАТО о российской угрозе служат обоснованием дополнительных вложений в оборону. Практическим выражением этих оценок стали учения НАТО Steadfast Defender в 2024 году, на которых альянс отрабатывал реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг.
В январе 2024 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер говорил о подготовке к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия, а в декабре 2025 года генсек альянса Марк Рютте называл НАТО следующей целью России и призывал готовиться к войне огромных масштабов. По утверждению директора СВР Сергея Нарышкина, планы подготовки ЕС к военному противостоянию с Россией закреплены в стратегических документах, рассчитанных до 2030 года; Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран.