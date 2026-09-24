В ВМС США рассказали о попытках суицида моряков на USS Abraham Lincoln
Восемь военнослужащих ВМС США, приписанных к авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln, пытались покончить жизнь самоубийством во время длительной командировки в ходе войны США против Ирана. Об этом сообщил в письме исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као сенатору США Кирстен Гиллибранд, передает The Guardian.
В документе уточняется, что случаи суицида зафиксированы среди членов экипажа самого авианосца, личного состава палубной авиации, штаба ударной группы, а также моряков с кораблей сопровождения.
И.о. министра также подтвердил информацию об ухудшении продовольственного снабжения моряков и наличии некоторых задержек в пополнении запасов для экипажа.
Авианосная группа во главе с USS Abraham Lincoln находилась в море 286 дней. Родственники моряков ранее уже сообщали о тяжелом психологическом состоянии экипажа, попытках выпрыгнуть за борт, а также о нехватке продуктов и предметов первой необходимости. Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Дональд Трамп называли эти заявления недостоверными.
Ключевым фактором риска для экипажа стала длительная служба без обычных заходов в порты, которые позволяют морякам отдохнуть и провести время вне корабля. Длительная разлука с близкими и неопределенность сроков возвращения усиливают напряжение. Родственники военнослужащих связывали такие условия вместе с плохим бытом с ухудшением психического состояния моряков.
Дополнительным ограничением стало продление пребывания в море после первоначально установленного срока: контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но затем неоднократно продлевался. После уничтожения главной базы снабжения ВМС США в Бахрейне операции пришлось перенести на британскую базу на острове Диего-Гарсия, находящуюся в 2,2 тыс. миль от Персидского залива; на этом фоне сообщалось о перебоях с пополнением запасов авианосца.