В ВМС США рассказали о попытках суицида моряков на USS Abraham Lincoln

Восемь военнослужащих ВМС США, приписанных к авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln, пытались покончить жизнь самоубийством во время длительной командировки в ходе войны США против Ирана. Об этом сообщил в письме исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као сенатору США Кирстен Гиллибранд, передает The Guardian.

В документе уточняется, что случаи суицида зафиксированы среди членов экипажа самого авианосца, личного состава палубной авиации, штаба ударной группы, а также моряков с кораблей сопровождения.

И.о. министра также подтвердил информацию об ухудшении продовольственного снабжения моряков и наличии некоторых задержек в пополнении запасов для экипажа.

Авианосная группа во главе с USS Abraham Lincoln находилась в море 286 дней. Родственники моряков ранее уже сообщали о тяжелом психологическом состоянии экипажа, попытках выпрыгнуть за борт, а также о нехватке продуктов и предметов первой необходимости. Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Дональд Трамп называли эти заявления недостоверными.

Влад Никифоров