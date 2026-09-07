Какая идея ведет к миру

Визиты в Москву и Киев спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера привели к перезапуску украинского урегулирования, частью которого может стать новая встреча представителей России, США и Украины. Об этом по итогам визита в Киев заявил Стивен Уиткофф, сообщив о «значительном прогрессе» и «новых идеях» Москвы. На фоне утечек о новом плане по Украине пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предположил, что в повестку переговоров будут включены «элементы пониманий», достигнутых в Анкоридже. Еще одним принципиальным моментом станет сохранение трехстороннего формата переговоров без участия в них Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер (слева) и Стивен Уиткофф в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Джаред Кушнер (слева) и Стивен Уиткофф в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

После многомесячной паузы переговорный процесс по Украине при посредничестве США взял быстрый старт. Как ожидается, выслушав доклад вернувшихся из Москвы и Киева в Вашингтон спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера Дональд Трамп может провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, чтобы обсудить с ними дальнейшие дипломатические контакты и условия будущего украинского урегулирования.

Скептические настроения по поводу возможностей США добиться прогресса в украинском урегулировании попытался развеять на прошедшей вечером 6 сентября пресс-конференции в Киеве Стивен Уиткофф.

«Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. В Москве мы обсудили много важных и обоснованных идей, которые мы привезли в Киев. И вы слышали, что президент Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени»,— заявил Уиткофф, по словам которого «обеим сторонам необходимо будет пойти на компромиссы и сблизить свои позиции», для чего «есть все необходимое». «Мы полны решимости, нам не все равно, и мы надеемся, что все это приведет к успешному, мирному и дипломатическому решению»,— заверил он.

Джаред Кушнер на той же пресс-конференции отметил, что он считает «самым продуктивным вариантом работы» прежний формат переговоров с участием Вашингтона, Москвы и Киева (представители Европы ранее также настаивали на своем участии в переговорном процессе в качестве четвертой стороны). Заявление Кушнера о том, что Вашингтон не намерен расширять формат переговоров, было сделано несмотря на то, что 6 сентября в Киев срочно прибыли с необъявленным визитом помощники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции («евротройка»).

«Мы тесно сотрудничаем, чтобы найти пути продвижения вперед и добиться скорейшего прогресса»,— продолжал Джаред Кушнер, по словам которого у президента Путина «есть и другие устремления в отношении своей страны, которые можно будет реализовать после завершения украинского урегулирования».

«Президент Трамп пришел из мира бизнеса, где принято мыслить категориями взаимной выгоды. Война — это ситуация с отрицательной суммой, в ней проигрывают все. В то же время бизнес и мир — это ситуация с положительной суммой, и есть надежда, что благодаря этому можно получить значительные выгоды в крупных масштабах»,— пояснил Кушнер.

Возобновление переговорного процесса уже вызвало новый всплеск обсуждения того, каким может быть новый мирный план по Украине. Мировые СМИ со ссылкой на источники сообщают детали плана США, который представители Трампа могли привезти в Москву и в Киев.

Этот план предусматривает полное прекращение огня, вывод ВСУ из Донбасса и части Запорожской области с возможным размещением там контингента ООН, проведение референдума и выборов, а также изменения конституции Украины.

Киеву также предлагается отказаться от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России, закрепить внеблоковый статус Украины и отказаться от вступления в НАТО и другие военные союзы. В обнародованной неофициальной версии нового мирного плана также упоминаются ограничения численности ВСУ, договоренности по языковому вопросу и подписание мирного договора уже новой украинской властью с закреплением его через специальную процедуру в ООН.

В свою очередь, отвечая на вопрос, продолжает ли Россия переговоры по Украине, отталкиваясь от договоренностей Анкориджа, или начинает переговорный процесс с нуля, в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока преждевременно говорить о том, насколько в новом плане будут востребованы договоренности, достигнутые президентами Трампом и Путиным в августе прошлого года на саммите в Анкоридже.

«В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня»,— отметил Дмитрий Песков.

В то время как американские переговорщики сообщают о новых идеях, газета Financial Times со ссылкой на украинские источники уточняет, что речь идет в основном об обновленных версиях уже опубликованных ранее документов.

Собеседники издания, в отличие от более оптимистично настроенных посланников президента Трампа, сомневаются в том, что война на Украине сможет закончиться до зимы этого года. Главным яблоком раздора источники Financial Times называют сохраняющиеся фундаментальные разногласия Москвы и Киева по вопросу будущего контроля над Донбассом.

Подтверждением этой версии стало заявление Зеленского на итоговой пресс-конференции в Киеве, в ходе которой он дал понять, что Киев по-прежнему против того, чтобы отдать Донбасс ради мирного соглашения с Россией.

Сергей Строкань