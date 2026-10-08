Краснов выступил за создание единого цифрового пространства судов стран СНГ

Основные причины отказа или возврата документов — различные подходы национальных судов к вопросу о том, что считать надлежащим извещением участников, а также несоблюдение требований к подготовке необходимых документов. Унификация подходов судов к этим вопросам способна повысить качество судебной защиты, согласились все участники заседания. Исключение господин Швед сделал только для так называемой публичной оговорки — правила, которое позволяет суду отказать в исполнении решения со ссылкой на то, что оно противоречит фундаментальным основам публичного правопорядка.