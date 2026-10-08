Краснов выступил за создание единого цифрового пространства судов стран СНГ
08.10.2026, 22:30
Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил сформировать единое цифровое пространство для судов стран СНГ. С такой инициативой он выступил в Минске на заседании Совета председателей ВС стран Содружества. Судьи также признали, что процедуры взаимного признания и исполнения судебных решений следует привести к общему знаменателю.
За 2022–2024 годы в суды государств СНГ поступило 15 374 ходатайства о признании и исполнении судебных решений стран-партнеров, следовало из доклада председателя ВС Белоруссии Андрея Шведа. Львиная их доля (77,4%) поступает в российские суды, на втором месте — Казахстан (12,3%), на долю Узбекистана и Белоруссии приходится 4,1% и 4% соответственно. Более 93% всех решений вынесены по гражданским делам, экономические споры составляют 4,9%, приговоры по уголовным делам — всего 1,5%. При этом российские суды удовлетворяют 39,9% поступивших ходатайств, Казахстан — 79,7%, Узбекистан — 67,5%.
Основные причины отказа или возврата документов — различные подходы национальных судов к вопросу о том, что считать надлежащим извещением участников, а также несоблюдение требований к подготовке необходимых документов. Унификация подходов судов к этим вопросам способна повысить качество судебной защиты, согласились все участники заседания. Исключение господин Швед сделал только для так называемой публичной оговорки — правила, которое позволяет суду отказать в исполнении решения со ссылкой на то, что оно противоречит фундаментальным основам публичного правопорядка.