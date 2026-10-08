МЧС предложило использовать мобилизованных для службы в противопожарных частях
08.10.2026, 22:01
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предлагает пополнять Федеральную противопожарную службу (ФПС) гражданами из запаса, направленными по мобилизации. Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект вводит для периода мобилизации отдельный порядок комплектования ФПС. Предлагаемая новелла состоит в том, что направленные туда граждане из запаса будут обязаны проходить службу в противопожарной системе. Сейчас же основной закон о службе в ФПС такой возможности не предусматривает.
Речь идет не обо всех сотрудниках МЧС: ФПС входит в состав Государственной противопожарной службы и включает в том числе подразделения, которые непосредственно выезжают на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Именно на должности со специальными званиями внутренней службы предлагается направлять мобилизованных.
При этом проект пока задает лишь общую схему. В нем не указано, какие именно должности смогут занимать запасники, как будет оформляться их прием, какие требования к ним будут предъявляться и по каким правилам они смогут демобилизоваться. Все эти вопросы предлагается определить указом президента. Подготовить его МЧС должно в течение шести месяцев после принятия закона.
Причина такой инициативы — кадровый дефицит и рост нагрузки на пожарные подразделения.