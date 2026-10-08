МЧС предложило использовать мобилизованных для службы в противопожарных частях

При этом проект пока задает лишь общую схему. В нем не указано, какие именно должности смогут занимать запасники, как будет оформляться их прием, какие требования к ним будут предъявляться и по каким правилам они смогут демобилизоваться. Все эти вопросы предлагается определить указом президента. Подготовить его МЧС должно в течение шести месяцев после принятия закона.