Онлайн-эксперимент по продвижению достопримечательностей Воронежской области стоимостью 400 тыс. руб. показал интерес пользователей к рекламе туристических маршрутов, но не ответил на главный вопрос — сколько туристов в итоге приехали в регион и сколько потратили здесь денег. На «Цифроземье-2026» организаторы проекта отчитались о его результатах и сошлись в одном: для получения таких данных одной рекламной кампании недостаточно. В воронежском министерстве предпринимательства, торговли и туризма зарезервировали на продвижение до конца года сопоставимую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Круглый стол «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» на IT-форуме «Цифроземье». Слева направо: Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области; Сергей Слабунов, управляющий партнер UR «Смело»; Алексей Филиппов, гендиректор диджитал-агентства Like&Go Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Алексей Филиппов, генеральный директор диджитал-агентства Like&Go, на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сергей Слабунов, управляющий партнер группы компаний «Смело», на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ИТ-форум «Цифроземье 2026» на площадке МТС LIVE HALL. Круглый стол «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона». Слева направо: Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области; Сергей Слабунов, управляющий партнер группы компаний «Смело»; Алексей Филиппов, генеральный директор диджитал-агентства «Like&Go» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Круглый стол «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» на IT-форуме «Цифроземье». Слева направо: Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области; Сергей Слабунов, управляющий партнер UR «Смело»; Алексей Филиппов, гендиректор диджитал-агентства Like&Go Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Алексей Филиппов, генеральный директор диджитал-агентства Like&Go, на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сергей Слабунов, управляющий партнер группы компаний «Смело», на круглом столе «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона» в рамках ИТ-форума «Цифроземье 2026» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ИТ-форум «Цифроземье 2026» на площадке МТС LIVE HALL. Круглый стол «От клика до Воронежа: хроники и перспективы диджитал-продвижения региона». Слева направо: Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области; Сергей Слабунов, управляющий партнер группы компаний «Смело»; Алексей Филиппов, генеральный директор диджитал-агентства «Like&Go» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За пилотный месяц интернет-реклама туристических маршрутов Воронежской области собрала 36 тыс. кликов. Из них 1,8 тыс. пользователей перешли к информации о конкретных объектах — отелях, музеях и других достопримечательностях. О результатах этой маркетинговой кампании на «Цифроземье-2026» рассказали министр предпринимательства, торговли и туризма региона Михаил Москальцов и гендиректор агентства Like&Go Алексей Филиппов. Задача заключалась в том, чтобы проверить на практике, насколько интернет-реклама способна заинтересовать пользователей поездкой в регион, измерить стоимость их взаимодействия с ней и понять, можно ли оценивать эффект не только по просмотрам и кликам, но и в рублях.

На эксперимент было выделено 400 тыс. руб.

Подготовка заняла около месяца: организаторы собирали информацию об объектах, формировали контент и создавали страницы туристических маршрутов.

Еще месяц ушел непосредственно на продвижение.

При составлении маршрутов использовали несколько источников.

В городских сообществах в соцсетях проводились опросы о местах, которые жители рекомендовали бы гостям Воронежа (участвовали 1 тыс. человек). Затем специалисты изучили поисковые запросы пользователей из разных регионов, связанные с Воронежем и его достопримечательностями.

Первый маршрут — «Воронеж: увидеть и влюбиться» — был рассчитан прежде всего на гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве варианта размещения туристам предложили отель Marriott; в маршрут также вошли проспект Революции, рестораны, Центральный рынок, парк «Дельфин» и торгово-развлекательный центр «Град».

Второй маршрут был ориентирован на семейный отдых. Его основой стал отдых у воды: туристам предлагали размещение у Воронежского водохранилища, прогулки по набережной и выезды в Белый Колодец.

По данным организаторов, на Москву пришлось 54% пользователей, проявивших наибольший интерес к рекламе. Далее шли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула и Рязань. Стоимость визита на страницу продолжительностью более минуты составила 16,46 руб., а перехода к информации о конкретном объекте — 109,59 руб. Сколько стоил один приехавший турист, установить не удалось: организаторы не отслеживали бронирования и фактические поездки.

По словам управляющего партнера ГК «Смело» Сергея Слабунова, на основе внутренних метрик, среднего чека и конверсии расчетную выручку своего бизнеса от кампании он оценил примерно в 15 тыс. руб.

В качестве рабочей гипотезы, по словам господина Филиппова, рассматривалось, что до региона могли доехать около 10% пользователей, совершивших целевые действия. В таком случае из 1 825 человек речь могла бы идти примерно о 180 туристах. Средние расходы туриста в Воронежской области, по приведенным на мероприятии данным, составляют около 4,4 тыс. руб. в сутки. Таким образом, за один день совокупные расходы 180 туристов могли бы составить 792 тыс. руб., а при более продолжительной поездке — оказаться выше. Но организаторы подчеркивают: это лишь расчетная модель.

Господин Слабунов обратил внимание, что важным недостатком эксперимента стали сроки. Рекламная кампания стартовала 8 августа, то есть в конце летнего сезона. Для туристического продукта это принципиально: решение о летнем отпуске принимается «значительно раньше». «Запустить ее где-нибудь в апреле было бы логичнее»,— считает господин Слабунов. При этом сам факт проведения эксперимента он оценивает как «важный первый шаг».

«Для бизнеса главный вопрос теперь заключается не столько в том, сработала ли рекламная кампания, сколько в том, будет ли она продолжена»,— продолжил господин Слабунов.

Господин Москальцов ответил, что в министерстве уже зарезервировали сопоставимый объем средств на продвижение до конца года.

Директор музея русской бани в Рамони Дмитрий Федоров предложил туристическим объектам участвовать в финансировании таких кампаний. В ответ господин Слабунов предложил бизнесу инвестировать непосредственно в качество продукта, а рекламу оставить министерству. Директор инкубатора малого предпринимательства Елена Яшович, впервые приехавшая в Воронеж из Беларуси, отметила, что продвижение туристического региона не ограничивается цифровыми каналами: «Важным каналом остаются выставки, форумы и профессиональные контакты».

В результате обсуждение эксперимента переросло в дискуссию о состоянии отрасли.

В попытках вернуться к теме организаторы кампании обобщили, что следующим этапом может стать разработка новых маршрутов — от экономичных до более дорогих, а также сезонных предложений и тематических поездок. Одновременно необходимо раньше запускать рекламу и накапливать статистику по фактическим поездкам.

Анна Швечикова