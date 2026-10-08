Электронные адреса позволят малым компаниям отказаться от аренды офисов

Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи смогут как новые, так и уже действующие компании. Условия — они занимаются нелицензируемыми видами деятельности, не являются некредитными финансовыми организациями и не оказывают услуг на финансовом рынке. Кроме того, руководитель должен проживать в РФ, поскольку при использовании «электронки» государственная регистрация компании будет осуществляться по месту его жительства (сейчас это возможно только для индивидуальных предпринимателей).