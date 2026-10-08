Электронные адреса позволят малым компаниям отказаться от аренды офисов
08.10.2026, 21:58
Компании малого и среднего бизнеса смогут получать юридически значимую корреспонденцию на адрес электронной почты на «Госуслугах» — соответствующий пакет законопроектов подготовил Минфин. Сейчас получать письма юрлица могут только на физический адрес, и поэтому арендовать офисы вынуждены и те, кому для ведения деятельности они не нужны, с принятием же изменений на этих расходах можно будет сэкономить.
Юридические лица из числа малых и средних предприятий смогут использовать адрес электронной почты в качестве официального канала связи по юридически значимым вопросам (для коммуникации с госорганами, банками, контрагентами). Два соответствующих связанных законопроекта подготовлены Минфином и в случае принятия вступят в силу с 1 января 2028 года.
Ключевое условие — адрес такой электронной почты должен быть создан на портале «Госуслуги». При этом в случае, если в течение трех месяцев компания не будет им пользоваться, сведения о недостоверности записи будут переданы в реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи смогут как новые, так и уже действующие компании. Условия — они занимаются нелицензируемыми видами деятельности, не являются некредитными финансовыми организациями и не оказывают услуг на финансовом рынке. Кроме того, руководитель должен проживать в РФ, поскольку при использовании «электронки» государственная регистрация компании будет осуществляться по месту его жительства (сейчас это возможно только для индивидуальных предпринимателей).
Из этого вытекает главный плюс нововведения.