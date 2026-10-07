Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине из трех пунктов
Руководство Индии предложило план перемирия между Россией и Украиной из трех пунктов, сообщило Hindustan Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, инициативу уже передали украинской стороне.
Индия призвала прекратить атаки на энергетические объекты и другую инфраструктуру, удары по коммерческим судам, а также обеспечить бесперебойные поставки зерна и энергоносителей через порты Черного моря. План передали руководству Украины во время визита министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Киев в сентябре. В начале октября украинская сторона заявляла, что предложения по урегулированию конфликта поступали также от Египта, Турции и США.
Hindustan Times отмечает, что план Индии, в отличие от предложений Египта, Турции и США, касается как инфраструктуры, так и коммерческого судоходства. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал индийское предложение «наиболее всеобъемлющим». Как уточнили источники издания, Индия стремится к прекращению конфликта на Украине, поскольку заинтересована в поставках энергоносителей из России.
Предыдущие договоренности по Черному морю, о которых сообщалось 25 марта 2025 года, предусматривали обеспечение безопасности судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях через контроль путем досмотра. Их запуск зависел от снятия санкций с Россельхозбанка, российских производителей и экспортеров продовольствия, а также ограничений на обслуживание судов под российским флагом.
Практическими ограничениями для таких схем являются не только риски ударов, но и возможность задержек на маршруте. Например, в августе 2026 года суда, направлявшиеся в Новороссийск и украинские порты, не могли автоматически проходить через Дарданеллы и Босфор. Ранее удары по портам и морские мины повышали транзакционные издержки перевозчиков.
Для обеспечения коммерческого эффекта также важны работающие гарантии и страхование. В июле 2023 года Украина создала механизм компенсации ущерба компаниям и судам, работавшим в украинских портах. Однако несколько компаний отказались продлевать страхование грузов из украинских портов из-за рисков безопасности. Тогда же аналитики оценивали, что изменение маршрутов могло сократить ежемесячный экспортный потенциал украинского зерна с 7–8 млн до 4 млн тонн.