Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине из трех пунктов

Руководство Индии предложило план перемирия между Россией и Украиной из трех пунктов, сообщило Hindustan Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, инициативу уже передали украинской стороне.

Индия призвала прекратить атаки на энергетические объекты и другую инфраструктуру, удары по коммерческим судам, а также обеспечить бесперебойные поставки зерна и энергоносителей через порты Черного моря. План передали руководству Украины во время визита министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Киев в сентябре. В начале октября украинская сторона заявляла, что предложения по урегулированию конфликта поступали также от Египта, Турции и США.

Hindustan Times отмечает, что план Индии, в отличие от предложений Египта, Турции и США, касается как инфраструктуры, так и коммерческого судоходства. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал индийское предложение «наиболее всеобъемлющим». Как уточнили источники издания, Индия стремится к прекращению конфликта на Украине, поскольку заинтересована в поставках энергоносителей из России.