Путин прилетел в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском саммите

Президента мы ожидали в зале ожидания аэропорта. Постепенно он стал заполняться людьми, которые оказались не декорацией жизни в Авазе, а и правда приехали улететь отсюда в Ашхабад. Причем я увидел, например, группу американцев. Выяснилось, что их тут интересовали какие-то особенные каньоны, каких нет даже в Соединенных Штатах. И между прочим, каньоны поразили их воображение. Так уж они говорили.