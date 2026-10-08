Путин прилетел в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском саммите
08.10.2026, 21:55
8 октября президент России Владимир Путин прилетел на туркменский курорт Аваза для участия в саммите СНГ и Каспийском саммите. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о том, как встречали президента России и как лихорадочно менялись точки доступа к нему в Авазе в течение одного вечера.
Президента мы ожидали в зале ожидания аэропорта. Постепенно он стал заполняться людьми, которые оказались не декорацией жизни в Авазе, а и правда приехали улететь отсюда в Ашхабад. Причем я увидел, например, группу американцев. Выяснилось, что их тут интересовали какие-то особенные каньоны, каких нет даже в Соединенных Штатах. И между прочим, каньоны поразили их воображение. Так уж они говорили.
Новый аэропорт, таким образом, функционировал исправно. Правда, у пассажиров рейса было серьезное опасение, что их задержат из-за прилета Владимира Путина. Своей озабоченности они не скрывали и поглядывали на нас без энтузиазма.
Но тут выяснилось, что борт президента России на подлете. То есть им не придется пережидать. Нас провожали на аэродром, можно сказать, аплодисментами.
А зря, потому что место торжественной встречи было занято. Прилетел президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его принимали с особыми мерами предосторожности, в которые я не рискую посвящать читателей “Ъ”.