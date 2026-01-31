В Москве задержали замглавы научно-исследовательского института МЧС России

Замначальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова и главу научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий организации Николая Посохова задержали в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Задержанных подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Следствие попросило отправить господина Посохова под домашний арест, а Игоря Сосунова заключить под стражу. Главное следственное управление СКР направило ходатайства в Замоскворецкий районный суд Москвы. Максимальная санкция по ч. 6 ст. 290 УК — 15 лет лишения свободы.

Николай Посохов возглавляет научно-исследовательский центр, который разработал мобильное бомбоубежище «КУБ-М». Серийное производство началось в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. Бункер защищает от последствий природных бедствий и техногенных происшествий. Стандартная комплектация включает два модуля: помещения на 54 человека и технический блок.

Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России занимается разработкой технических средств и технологий в области гражданской обороны, мониторингом и прогнозированием ЧС.