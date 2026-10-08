В Москве простились с психотерапевтом Анатолием Кашпировским

Обойденные вниманием телекамер, неподалеку толпились более серьезные поклонники господина Кашпировского. И им тоже было что рассказать. «Пришла попрощаться с человеком, которого я считаю своим учителем, другом, соратником, коллегой,— сказала корреспонденту “Ъ” психотерапевт Инга Калмыкова.— Я практикую, но не так, конечно… Потому что это все-таки дар. Анатолий Михайлович обладал даром, которым обладает, ну, наверное, один из тысячи. У этого не может быть последователей. Это или есть, или этого нет».