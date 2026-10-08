В Москве простились с психотерапевтом Анатолием Кашпировским
08.10.2026, 21:43
В четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве состоялось прощание с Анатолием Кашпировским — советским психотерапевтом, который стал известен на всю страну благодаря телевизионным «оздоровительным сеансам». Он скончался в возрасте 87 лет, и в последние десятилетия о его «сеансах» вспоминали скорее как о курьезе из безумных 90-х. Но прощание неожиданно показало, что у Анатолия Кашпировского до последних дней были пациенты и поклонники — а его «методом» пользуются практикующие психотерапевты.
«Он уже месяц как лежал бревном! Он ходил под себя!» — кричал перед телекамерами пожилой мужчина с длинными седыми волосами и бородой. Он стоял у входа в прощальный зал Троекуровского кладбища и воодушевленно общался с толпой телевизионщиков. Отрекомендовавшись «лесным колдуном Иваном Кулебякиным», он рассказывал, что специально «заказал» на сегодняшнюю дату солнечную погоду, что едва не умер в одну ночь с Кашпировским, что в 1990-е «падал» вместе с остальными зрителями на его групповых сеансах… Журналисты были в восторге: они получили яркие кадры с похорон яркого человека.
Обойденные вниманием телекамер, неподалеку толпились более серьезные поклонники господина Кашпировского. И им тоже было что рассказать. «Пришла попрощаться с человеком, которого я считаю своим учителем, другом, соратником, коллегой,— сказала корреспонденту “Ъ” психотерапевт Инга Калмыкова.— Я практикую, но не так, конечно… Потому что это все-таки дар. Анатолий Михайлович обладал даром, которым обладает, ну, наверное, один из тысячи. У этого не может быть последователей. Это или есть, или этого нет».