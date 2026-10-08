Кредитный рейтинг группы «Самолет» может быть понижен до негативного
08.10.2026, 21:06
АКРА заявило 8 октября, что прогнозирует понизить кредитный рейтинг «Самолета» со стабильного до негативного. В сообщении рейтингового агентства приводятся основные причины такого решения — от снижения объемов продаваемого застройщиком жилья до существенной долговой нагрузки. Негативный прогноз для кредитного рейтинга крупного застройщика сделан впервые за много лет. «Самолет» с текущим объемом строительства в 4,36 млн кв. м (по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ») возглавляет топ-100 застройщиков жилья страны.
В первой половине 2026 года общий долг «Самолета», согласно отчетности компании, достиг 1,1 трлн руб., что на 14,3% больше год к году. У ближайшего конкурента застройщика — группы ПИК — эта сумма за этот же период хотя и оказалась выше, 1,5 трлн руб., но динамика годового прироста была ниже — 2,9%. ГК ЛСР увеличила за это же время долги всего на 0,7% год к году, до 529,9 млрд руб., «Инград» — на 1,4%, до 139,9 млрд руб., а «Эталон» сократил на 10,1%, до 298,6 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных из отчетностей компаний.
Ситуацией с долгами «Самолета» крайне обеспокоены крупные кредиторы застройщика.