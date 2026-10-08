Европа готовится увеличить закупки СПГ для прохождения зимнего сезона

ENTSOG в своем прогнозе на газовую зиму, которая продлится с 1 октября 2026 по 31 марта 2027 года, смоделировал три сценария ее прохождения. В базовом сценарии при минимальных поставках российского трубопроводного газа Европа способна пройти зиму без дефицита, но тогда к концу марта уровень запасов в ПХГ может опуститься до 29%. Но при ограниченных поставках СПГ запасы могут снизиться до 13%. Если европейская газовая система закончит зиму на уровне запасов в 30%, то потребуется закупить около 96 млрд кубометров СПГ.