Европа готовится увеличить закупки СПГ для прохождения зимнего сезона
08.10.2026, 21:04
ЕС входит в зиму в условиях высоких цен на газ и неуверенности в будущих поставках. Главную неопределенность создает спрос на газ при недостаточном уровне запасов в подземных хранилищах. По оценке европейского оператора газотранспортных сетей ENTSOG, газовая инфраструктура союза «остается достаточно гибкой, чтобы удовлетворить спрос», но прохождение зимнего сезона сильно зависит от наличия свободных объемов СПГ на мировом рынке.
ENTSOG в своем прогнозе на газовую зиму, которая продлится с 1 октября 2026 по 31 марта 2027 года, смоделировал три сценария ее прохождения. В базовом сценарии при минимальных поставках российского трубопроводного газа Европа способна пройти зиму без дефицита, но тогда к концу марта уровень запасов в ПХГ может опуститься до 29%. Но при ограниченных поставках СПГ запасы могут снизиться до 13%. Если европейская газовая система закончит зиму на уровне запасов в 30%, то потребуется закупить около 96 млрд кубометров СПГ.
Длительная бэквордация на кривых форвардных цен (газ в близком будущем дороже, чем в отдаленном), вызванная перекрытием Ормузского пролива, препятствовала накоплению запасов в течение всего периода закачки газа.
В итоге уровень заполненности европейских газохранилищ на 1 октября составил всего 72% (около 74 млрд кубометров) против 83% годом ранее. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, норматив заполнения ПХГ составляет 90%.