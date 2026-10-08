Сбербанк готовит первую за десятилетие секьюритизацию автокредитов

Секьюритизация автокредитов на российском рынке не проводилась с 2016 года. Причем десять лет назад в основном банки размещали бонды за рубежом, лишь в редких случаях ориентируясь на внутренний рынок. В целом опрошенные банки положительно настроены на выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами и кредитами под залог автомобилей. Однако в приоритете у них остается секьюритизация потребительских кредитов. Как отмечает директор управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Леонид Бельченко, «на первом этапе развития рынка секьюритизации неипотечных активов банки прежде всего секьюритизировали нецелевые потребительские кредиты, поскольку именно они сильнее всего давят на капитал». По его словам, автокредиты — это залоговый актив с меньшей нагрузкой на капитал, поэтому «у банков было меньше стимулов выводить их на рынок секьюритизации в первую очередь». В Т-Банке сообщили, что дальнейшие перспективы секьюритизации автокредитов в числе прочего будут зависеть от регулирования рынка.