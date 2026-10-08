Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России
08.10.2026, 20:29
В Российском историческом обществе (РИО) 8 октября прошел круглый стол, посвященный идее создания цифрового свода законов. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем — с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. Минюст и Минцифры уже ведут работу над проектом, рассказал господин Степашин, хотя у него нашлись и критики. Например, глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников усомнился, что свод будет «поспевать за темпами законотворчества».
Круглый стол приурочили к историческому поводу: 7 октября исполнилось 49 лет с момента принятия «брежневской» Конституции. При Леониде Брежневе появился и Свод законов СССР, который изначально задумывался как обновляемый, рассказал председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Его издавали на специальных разъемных тетрадях, чтобы утратившие силу страницы можно было заменять новыми. В этой задумке можно увидеть предвестья современных информационно-правовых систем»,— добавил он.
По словам Павла Крашенинникова, Свод законов СССР разрабатывался как акт прямого действия, на который можно было бы ссылаться в юридической практике. Однако в итоге от этой концепции пришлось отказаться. «Свод законов был дорогой и только у начальников. Допустим, прокурору приходит бумага с изменением: соответствующие страницы надо вынуть, а эти — вставить. Секретарь в этом не очень сильно понимала, что-то вставляла, что-то забывала, что-то в почте терялось. В итоге значимость и практическая, и теоретическая, конечно, сильно свелась на нет»,— объяснил депутат.