Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России

По словам Павла Крашенинникова, Свод законов СССР разрабатывался как акт прямого действия, на который можно было бы ссылаться в юридической практике. Однако в итоге от этой концепции пришлось отказаться. «Свод законов был дорогой и только у начальников. Допустим, прокурору приходит бумага с изменением: соответствующие страницы надо вынуть, а эти — вставить. Секретарь в этом не очень сильно понимала, что-то вставляла, что-то забывала, что-то в почте терялось. В итоге значимость и практическая, и теоретическая, конечно, сильно свелась на нет»,— объяснил депутат.