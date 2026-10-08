В Ярославле вдвое снизили цену на помещения толкучего рынка
08.10.2026, 20:13
В Ярославле на повторные торги выставили нежилые помещения в объекте культурного наследия «Новообщественный ряд толкучего рынка» на улице Андропова. Начальную цену снизили вдвое — с 51,8 млн до 25,94 млн руб., следует из данных ГИС «Торги».
Речь идет о помещениях общей площадью 556,2 кв. м. Прием заявок начался 5 октября и продлится до 6 ноября. Аукцион назначен на 12 ноября.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», предыдущие торги по продаже помещений не состоялись из-за отсутствия заявок. В сентябре объект выставлялся за 51,8 млн руб., теперь начальную цену снизили вдвое — до 25,9 млн руб.
Объект был изъят у собственника после обрушения в 2022 году, произошедшего во время несогласованных работ по углублению подвала. Тогда погиб рабочий. Стоимость восстановительных работ оценивалась в 4,4 млн руб.
По условиям нынешних торгов, будущий собственник должен будет соблюдать требования охранного обязательства в отношении объекта культурного наследия.