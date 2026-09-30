В Ярославле не смогли продать обрушившийся памятник архитектуры в центре

В Ярославле не состоялись торги по продаже помещений в объекте культурного наследия «Новообщественный ряд толкучего рынка» на улице Андропова, где в 2022 году произошло обрушение. Как указывается на площадке торгов, на аукцион не поступило заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нежилые помещения первого, второго этажей и подвала общей площадью 556 кв. м продавали по начальной цене 51,8 млн руб. Они были изъяты у предпринимателя Максима Каткова после того, как в 2022 году там произошло обрушение стены, перекрытия подвала и конструкции лестницы из-за самовольных работ по углублению подвала. В результате погиб рабочий.

Стоимость восстановительных работ оценивается в 4,4 млн руб., указывалось в аукционной документации.

Алла Чижова