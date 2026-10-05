СПГ поплыл по восточной Арктике

Россия в сентябре резко нарастила экспорт СПГ, увеличив поставки на 35% год к году, до 3,36 млн тонн, при этом основной прирост пришелся на азиатское направление. Поставки в ЕС в сентябре сократились, но по итогам трех кварталов выросли, хотя доля региона в российских отгрузках уменьшилась. Экспорт растет в условиях сезонного открытия восточного маршрута по Северному морскому пути и в преддверии постепенного ужесточения ограничений ЕС на импорт российского СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россия экспортировала порядка 25,35 млн тонн СПГ за первые девять месяцев 2026 года, что на 14% больше, чем годом ранее, следует из аналитики Kpler. В сентябре экспорт российских СПГ-заводов достиг 3,36 млн тонн, увеличившись на 35% относительно сентября 2025 года.

Из сентябрьских объемов 2,12 млн тонн, по предварительным данным, уходили в страны АТР (Китай, Японию, Южную Корею) и лишь 0,72 млн тонн — в Европу. Точка назначения еще 0,5 млн тонн грузов пока не определена. На высокую динамику сентября мог повлиять график перевалки: в августе часть арктических грузов была сначала доставлена в российские пункты перевалки — Мурманск и Камчатку, прежде чем отправиться к конечному покупателю.

Как поясняет Иван Тимонин из «Имплемента», рост российского экспорта СПГ в сентябре связан прежде всего с восстановлением отгрузок «Ямал СПГ» после плановых августовских ремонтов.

На протяжении января—сентября РФ наращивала долю продаж в Азию. Так, за девять месяцев поставки в страны Азии составили около 12,82 млн тонн, что на 16,9% больше, чем годом ранее. Их доля в общем экспорте за девять месяцев выросла до 50,6% с 49,4%. Рост азиатских поставок в большей степени обеспечил Китай, его доля в общем экспорте достигла 29%. За девять месяцев Китай получил около 7,43 млн тонн, на 60% больше год к году.

Российские мощности по производству СПГ включают СПГ-заводы «Ямал СПГ» проектной мощностью 16,5 млн тонн и первую линию «Арктик СПГ-2» (оба контролируются НОВАТЭКом), «Сахалин-2» «Газпрома» на 9,6 млн тонн, «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа на 660 тыс. тонн и «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.

3,36 миллиона тонн СПГ экспортировала Россия в сентябре, по данным Kpler

Крупнейший мировой экспортер СПГ — США — ввел санкции против большинства российских СПГ-проектов, что существенно ограничило и использование танкерного флота для транспортировки СПГ, и саму логистику поставок. Европейский рынок вскоре закроется для российского газа. С 1 января 2027 года в ЕС вступит в силу полный запрет на импорт СПГ из РФ, несмотря на общие опасения рынка по поводу зимнего баланса газа в Европе. На 3 октября уровень заполненности газохранилищ в ЕС составил лишь 72%, а потребность в импорте СПГ предстоящей зимой возрастет, и региону придется конкурировать за поставки с Азией.

Для арктического СПГ соотношение между Европой и Азией во многом определяется сезонной доступностью Северного морского пути. С открытием восточного маршрута летом больше грузов направляется непосредственно в Азию, тогда как зимой более короткое транспортное плечо делает логистически более выгодными поставки в Европу.

С начала года поставки СПГ в страны ЕС увеличились на 7%. Крупнейшим покупателем российского СПГ здесь выступает Франция, куда за девять месяцев было направлено 4,7 млн тонн СПГ. Еще 2,9 млн тонн СПГ из РФ ушли в Бельгию, 1,25 млн тонн — в Нидерланды и 2,76 млн тонн — в Испанию, которая нарастила закупки из РФ сразу на 46% год к году. При этом в сентябре поставки в ЕС сократились к сентябрю 2025 года на 22%.

По оценкам господина Тимонина, сейчас поставки в Европу и Азию для ямальских грузов практически равнодоходны. Так, на 2 октября спотовая цена СПГ в Азии составляет около $25,3 MMBtu против $24,5 MMBtu в Европе. С учетом доставки по сезонному восточному маршруту разница в стоимости логистики до Европы и Азии как раз примерно соответствует величине «азиатской премии», говорит он.

Татьяна Дятел