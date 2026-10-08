Экс-замдиректора «Роскосмоса» Фролов освобожден из СИЗО по состоянию здоровья

Как сообщал “Ъ”, серьезные проблемы со здоровьем у 64-летнего Олега Фролова были выявлены в июле этого года. 13 августа консилиум врачей клинического центра «Коммунарка» констатировал у обвиняемого рак четвертой стадии (фактически неизлечимое разрушение костей), из-за чего Олег Фролов начал испытывать сильные боли. Поскольку этот диагноз попадает в утвержденный правительством РФ перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, защита заключенного обратилась к следователю с ходатайством об освобождении, приложив к нему заключение медиков. Однако тот в изменении меры пресечения отказал, сославшись на то, что не получил из СИЗО официального медицинского заключения. 27 августа Басманный райсуд Москвы, установив, что с медзаключением специалистов «Коммунарки» следователь был ознакомлен, признал его бездействие незаконным, обязав «устранить допущенные нарушения». Однако, как поясняли “Ъ” представители Олега Фролова, он остался в СИЗО.