Экс-замдиректора «Роскосмоса» Фролов освобожден из СИЗО по состоянию здоровья
08.10.2026, 19:57
Как стало известно “Ъ”, освобожденный из СИЗО бывший заместитель гендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов был сразу же госпитализирован. Следствие вменяет в вину ему целый перечень преступлений, но состояние здоровья фигуранта и выявленные надзором ошибки не способствуют передаче громкого уголовного дела в суд.
«Наш подзащитный находился в филиале тюремной больницы при СИЗО "Матросская Тишина", куда прибыл следователь Следственного комитета РФ (СКР) и предъявил датированное 6 октября постановление об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов Олега Фролова. Он также уточнил, что сразу после освобождения подзащитный был отправлен уже в «гражданский» стационар для оказания ему квалифицированной помощи.
Как сообщал “Ъ”, серьезные проблемы со здоровьем у 64-летнего Олега Фролова были выявлены в июле этого года. 13 августа консилиум врачей клинического центра «Коммунарка» констатировал у обвиняемого рак четвертой стадии (фактически неизлечимое разрушение костей), из-за чего Олег Фролов начал испытывать сильные боли. Поскольку этот диагноз попадает в утвержденный правительством РФ перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, защита заключенного обратилась к следователю с ходатайством об освобождении, приложив к нему заключение медиков. Однако тот в изменении меры пресечения отказал, сославшись на то, что не получил из СИЗО официального медицинского заключения. 27 августа Басманный райсуд Москвы, установив, что с медзаключением специалистов «Коммунарки» следователь был ознакомлен, признал его бездействие незаконным, обязав «устранить допущенные нарушения». Однако, как поясняли “Ъ” представители Олега Фролова, он остался в СИЗО.