Нобелевскую премию по литературе получила канадка Энн Карсон
08.10.2026, 19:41
Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе. В этом году премия досталась канадскому автору Энн Карсон. Согласно официальной формулировке, она получает награду за «смелое и новаторское творчество, создавшее в игровом диалоге с классической традицией новые формы для современной литературы».
Каждый год где-то в конце августа или начале сентября небольшая и географически разрозненная группа начинает прикидывать, кто же в этот раз получит Нобелевскую премию. В прошлом году премия досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. То есть мужчине из Европы. Логично было предположить, что в этом году это будет: а) женщина и б) не из Европы.
Что ж, территория поисков максимально сужена — отгадать, кто будет лауреаткой, казалось бы, максимально просто. Ставили на китаянку Цань Сюэ — по крайней мере она лидировала в топах прогнозов у букмекеров. Как, впрочем, и в прошлом году, и в позапрошлом.
Энн Карсон у букмекеров тоже уже который год на хорошем счету, она часто была в топе претендентов — но, кстати, не сегодня. Известно, что шведские академики поругались, выбирая нынешнюю лауреатку.