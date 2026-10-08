Нобелевскую премию по литературе получила канадка Энн Карсон

Каждый год где-то в конце августа или начале сентября небольшая и географически разрозненная группа начинает прикидывать, кто же в этот раз получит Нобелевскую премию. В прошлом году премия досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. То есть мужчине из Европы. Логично было предположить, что в этом году это будет: а) женщина и б) не из Европы.